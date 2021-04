कोरोना का खौफ: ऑस्ट्रेलिया ने 15 मई तक भारत से फ्लाइट पर लगाई रोक, ये देश भी लगा चुके हैं पाबंदी

Flights Ban From India: ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सभी डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट पर 15 मई तक रोक लगा दी है. प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को इस बात का एलान करते हुए कहा कि भारत यात्रा करने पर पैदा होने वाले खतरों को देखते हुए ये रोक कम से कम 15 मई तक जारी रहेगी. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये फैसला भारत में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से उठाया गया है. गौरतलब है कि हाल के दिनों में US, ब्रिटेन, कनाडा, यूएई, ओमान, न्यूजीलैंड समेत दुनियाभर के कई मुल्कों ने भारत में बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए फ्लाइट बैन लागू किया है. इस कारण इन देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है.

इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना से जारी भारत की जंग में उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है. आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया सरकार ऑक्सीजन सप्लाई, पीपीई किट और वेंटिलेटर्स को भारत भेज सकती है. देश के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने सोमवार को कहा कि कोरोना के खतरे को देखते हुए जल्द ही भारत को तत्काल राहत पैकेज उपलब्ध करवाया जाएगा. ऑस्ट्रेलियाई सरकार भारत की हर संभव मदद करने की तैयारी कर रही है.

Australia will suspend all direct passenger flights from India until May 15, says PM Scott Morrison. #COVID19 pic.twitter.com/sev4Ym5rNk

ऑस्ट्रेलिया के पहले कनाडा, यूएई, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने भी इस तरह की पाबंदी लगाई है. हाल ही में कनाडा सरकार ने भारत से आने जाने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है. कनाडा के हेल्‍थ मिनिस्‍टर के अनुसार वहां आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट में करीब 20 फीसदी भारतीय होते हैं. इसलिए वहां भारत से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगाने के लिए मांग हो रही थी.

इसके अलावा हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय और विदेशी एयरलाइन की उड़ानों को रद्द कर दिया था. यूएई के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपातकालीन संकट और आपदा आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर इसकी घोषणा की. फ्लाइट जिनका ट्रांज़िशन यूएई में होगा और भारत के लिए उड़ान भरेंगी उन पर कोई रोक नहीं होगी. जो लोग भारत से किसी और देश गए हैं और यूएई आना चाहते हैं उन्हें भारत से दूसरे देश में जाने के बाद उस देश में 14 दिन की अवधि तक रुकना होगा, इसके बाद ही वह यूएई आ सकेंगे.

चीन की सरकारी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो उड़ानों को अगले 15 दिन तक के लिए टाल दिया है. इसमें अति-आवश्यक ऑक्सीजन कन्संट्रेटर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति का सामान आना था. चीनी विदेश मंत्रालय के भारत में महामारी की स्थिति पर चीन करीब से नजर बनाए हुए है.

भारत ने दुनिया के 28 देशों के साथ एयर बबल समझौता किया हुआ है. जिन देशों संग एयर बबल समझौता हुआ है, उनमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बहरीन, इथियोपिया, जापान, केन्या, कुवैत जैसे देश शामिल हैं.

कोरोनावायरस संक्रमण के कारण भारत की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. कोरोनावायरस संक्रमण की दूसरी लहर भारत के लिए कहर बनकर आई है. पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर से संक्रमण के 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं. जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 2771 लोगों की मौत हुई है. हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक, देश में कोरोनावायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,76,36,307 पहुंच गई है. इसमें एक्टिव केसों की संख्या 28,82,204 है जबकि 1,45,56,209 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं. लगातार छठें दिन देश में संक्रमितों की संख्या 3 लाख से अधिक और मौतों की संख्‍या 2000 से अधिक रही है.

