Apple ने पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO ग्रुप पर किया मुकदमा, हैकिंग टूल के ज़रिए IPhone यूजर्स की जासूसी का आरोप

Apple ने इजरायल की साइबर फर्म NSO ग्रुप और उसकी पेरेंट कंपनी OSY टेक्नोलॉजीज के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. एप्पल का आरोप है कि NSO ग्रुप ने पेगासस स्पाइवेयर के ज़रिए अमेरिकी एप्पल यूजर्स की जासूसी की है. इसके साथ ही, IPhone मेकर एप्पल ने NSO ग्रुप द्वारा किसी भी एप्पल सॉफ़्टवेयर, सर्विसेज या डिवाइसों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है, ताकि आगे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके.

एनएसओ पर आरोप है कि वह इन कंपनियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए विदेशी सरकारों को हैकिंग टूल बेच रहा है. एनएसओ ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन उसने पहले कहा है कि वह केवल अपने प्रोडक्ट्स को लॉ इन्फोर्समेंट और खुफिया एजेंसियों को बेचता है और दुरुपयोग को रोकने के लिए कदम उठाता है. कैलिफ़ोर्निया के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर अपनी शिकायत में, Apple ने कहा है कि NSO के टूल का इस्तेमाल 2021 में Apple यूजर्स को टारगेट करने और उन पर हमला करने के लिए किया गया था. एप्पल का आरोप है कि अमेरिकी नागरिकों के मोबाइल डिवाइसों की एनएसओ के स्पाइवेयर द्वारा जासूसी की गई है.

एप्पल ने आरोप लगाया कि NSO ग्रुप ने इस काम को अंजाम देने के लिए 100 से ज्यादा नकली एप्पल आईडी यूजर्स बनाए हैं. एप्पल ने कहा कि उसके सर्वरों को हैक नहीं किया गया था, लेकिन NSO ने एप्पल यूजर्स पर हमले करने के लिए सर्वरों का दुरुपयोग किया है. Apple ने कहा कि उसने अब तक iOS 15 का इस्तेमाल करने वाले एप्पल डिवाइसों को टारगेट किए जाने को लेकर कोई सबूत नहीं देखा है. iOS 15 कंपनी के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन है.

बता दें कि पेगासस के जरिए जासूसी के मामले में NSO ग्रुप पहले से विवादों में है. पेगासस एक हैकिंग टूल है जिसे NSO ग्रुप ने बनाया है. NSO ग्रुप पर इस टूल के ज़रिए पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनेताओं की निगरानी करने का आरोप है. इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी अधिकारियों ने कंपनी को ट्रेड ब्लैकलिस्ट पर रखा था. इसके अलावा, NSO ग्रुप को Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, Alphabet Inc और Cisco Systems Inc. की कानूनी कार्रवाईयों या आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है.

