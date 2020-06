अमेरिकी सिंगर Akon ला रहे अपनी क्रिप्टोकरंसी, इसके इस्तेमाल के लिए बना रहे एक शहर

अमेरिकी सिंगर और एंटरप्रेन्योर Akon अपनी क्रिप्टोकरंसी Akoin लॉन्च करने जा रहे हैं. साथ ही वह पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल देश में 2000 करोड़ एकड़ में Akon सिटी भी बनाने जा रहे हैं. इस सिटी में Akoin स्थानीय करंसी होगी. Akon Senegalese वंश से हैं. अपनी क्रिप्टोकरंसी का आइडिया उन्हें कुछ साल पहले तब आया, जब डकार से पेरिस की एक ट्रिप के दौरान वह सेनेगल की करंसी को यूरो में कन्वर्ट नहीं करा सके.

Akoin के प्रेसिडेंट व को-फाउंडर जॉन करास के अनुसार, इस क्रिप्टोकरंसी को जुलाई की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है. Akoin एक यूटिलिटी टोकन के तौर पर क्रिएट की गई है, न कि इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर. Akon, करास के अलावा Akoin क्रिप्टोकरंसी के तीसरे को—फाउंडर लिन लिस हैं. वह कंपनी के सीओओ भी हैं.

Akon का पूरा नाम Aliaume Damala Badara Akon Thiam है. उन्होंने 2014 में बिटक्वॉइन में निवेश किया था. उन्होंने पिछले साल Akon सिटी को लेकर संभावित प्लान्स की घोषणा की थी. Akon ने इस साल की शुरुआत में सेनेगल की सरकार के साथ एक लैंड एग्रीमेंट भी किया था. हालांकि सरकार उनकी सिटी के लिए न ही फंड दे रही है और न ही उसकी क्रिप्टोकरंसी में हिस्सेदारी है.

श्वेत पत्र के मुताबिक, शुरुआत में Akoin के कुल फ्लोट का 10 फीसदी पब्लिक सेल के जरिए जारी किया जाएगा. इस अमाउंट को मांग के अनुसार चेंज किया जा सकता है. वहीं अन्य 10 फीसदी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स, एडवायजर्स और डायरेक्टर्स के पास रहेगा.

Akon ने पूरी दुनिया में अपनी 3.5 करोड़ से अधिक एलबम बेची हैं. उनका शुरुआती बचपन सेनेगल में बीता और बाद में वह अमेरिका के न्यू जर्सी आ गए. उन्हें 2000 के दशक की शुरुआत में उस वक्त लोकप्रियता मिली, जब उनकी पहली एलबम ‘ट्रबल’ रिलीज हुई. Billboard Hot 100 पर Akon के 27 गाने हैं. वह लेडी गागा, एमिनेम, ग्वेन स्टेफनी आदि के साथ काम कर चुके हैं.

