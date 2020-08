अमेरिका में अगले 45 दिनों में बंद हो जाएंगे TikTok, Wechat; राष्ट्रपति ट्रम्प ने साइन किए ऑर्डर

Chinese App TikTok, WeChat banned by Donald Trump in 45 days: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ने टिकटॉक और वीचैट जैसे पॉपुलर चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए आदेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इन ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी इकोनॉमी के लिए खतरा बताया गया है. यह प्रतिबंध अगले 45 दिनों के अंदर प्रभावी हो जाएगा.

बता दें कि टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत पहला देश है. भारत ने भी राष्ट्रीय सुर​क्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला देकर पहले 59 व बाद में और 47 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया. भारत के इस कदम की ट्रम्प प्रशासन और अमेरिका के सांसदों ने सराहना की थी.

कांग्रेस को एक शासकीय सूचना में ट्रम्प ने कहा कि चीनी कंपनियों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा विकसित मोबाइल ऐप्स का अमेरिका में फैलाव से राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी नीति और अमेरिकी इकोनॉमी को खतरा बना हुआ है. ऐसे में एक आदेश टिकटॉ पर अलग से प्रतिबंध लगाने को लेकर है. टिकटॉक वीडियो शेयरिंग ऐप का स्वामित्व चीन की कंपनी बाइटडांस लिमिटेड के पास है. ट्रम्प ने कहा कि यह ऐप अपने आप यूजर्स की बड़े पैमाने पर सूचना कलेक्ट करता है. इस डेटा की मदद से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकियों की व्यक्तिगत व प्रोपराइटरी इनफॉरमेशन को एक्सेस कर सकती है. इससे चीन फेडरल इंप्लॉइज और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन ट्रैक कर सकता है, व्यक्तिगत जानकारी के जरिए ब्लैकमेल कर सकता है और कॉरपोरेट जासूसी कर सकता है.

ट्रम्प ने यह भी कहा कि टिकटॉक कथित रूप से उस कंटेंट को सेंसर भी करता है, जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को राजनीतिक रूप से संवेदनशील लगता है. ट्रम्प के आदेश में सभी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश को लागू करने के​ लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सभी उचित कदम उठाएं.

दूसरे एग्जीक्यूटिव आदेश में ट्रम्प ने कहा है कि वीचैट के पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा यूजर हैं, जिनमेें अमेरिकी यूजर भी शामिल हैं. टिकटॉक की तरह वीचैट भी ऑटोमेटिक तरीके से यूजर की सूचना कलेक्ट करता है. इससे भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अमेरिकियों की व्यक्तिगत और प्रोपराइटरी इनफॉरमेशन एक्सेस करने की छूट मिलती है. साथ ही यह कंटेंट को भी सेंसर करता है.

