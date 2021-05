Covid-19: कोरोना से जंग में अब Amazon आई आगे, भारत भेजेगी 18.50 करोड़ के मेडिकल उपकरण

भारत में कोरोना की दूसरी लहर अधिक खतरनाक साबित हो रही है. पिछले 24 घंटे में 3.82 लाख से अधिक नए केसेज सामने आए हैं. इसके चलते देश में हेल्थ सेक्टर को कई जरूरी चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ा है. इसे लेकर दुनिया भर के कई देश और कंपनियां भारत की मदद को आगे आई हैं. इसी कड़ी में दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon की यूरोपीय इकाई ने भारतीयों की मदद के लिए 25 लाख डॉलर (18.46 करोड़ रुपये) से अधिक के मेडिकल इक्विपमेंट खरीदकर भारत भेज रहा है. अमेजन ने यह जानकारी एक ब्लॉग के जरिए दी है. भारत सरकार और स्थानीय चैरिटीज द्वारा तय किए गए जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट को अमेजन खरीदकर अपने ग्लोबल लॉजिस्टिक्स के जरिए हवाई रास्ते से भारत में डिलीवर करेगी.

अमेजन ब्लॉग पर दी गई जानकारी के मुताबिक इटली से ऑक्सीजन कंसेट्रेटर्स, ब्रिटेन से वेंटिलेटर्स और जर्मनी से नेबुलाइजर्स व इंहेलेशन डिवाइसेज को डिलीवर किया जाएगा. ये प्रॉडक्ट्स अमेजन के फ्रंटलाइन वर्कर्स और लोकल चैरिटीज को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि देश के कई शहरों में अस्पतालों, मेडिकल फैसिलिटीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की मदद की जा सके.

यूरोपीय इकाई के जरिए भारत को दी जाने वाली मदद अमेरिकी मं अमेजन के ग्लोबल रिसोर्सेज के जरिए 38 लाख डॉलर (28.07 करोड़ रुपये) की मदद के अतिरिक्त है. अमेरिकी रिसोर्सेज के जरिए अमेजन ने 38 लाख डॉलर के 100 वेंटिलेटर्स की मदद की है. अमेजन इंडिया नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के गाइडेंस से इंडियन रेड क्रास के साथ मिलकर काम कर रहा है. इसके जरिए इन वेंटिलेटर्स की वितरण योजना तय की गई है.

कोरोना की दूसरी लहर भारत में अधिक तेजी से लोगों की संक्रमित कर रही है. दूसरी लहर में एक दिन में 4 लाख से अधिक कोरोना केसेज सामने आ चुके हैं. पिछले 24 घंटे की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक महज एक दिन में 3,82,315 नए कोरोना केसेज सामने आए हैं. इस प्रकार देश भर में अब तक 2,06,65,148 कोरोना केसेज आ चुके हैं जिसमें से 82.03 फीसदी लोग ठीक हो चुके हैं. इस समय कोरोना के 34,87,229 सक्रिय केसेज हैं. कोरोना के चलते देश में अब तक 2,26,188 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें से 3780 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है.

