Amazon-MGM Deal: अब अमेजन का होगा जेम्स बॉन्ड, ऑनलाइन शॉपिंग के दिग्गज ने MGM को 8.45 अरब डॉलर में खरीदा

जेम्स बॉन्ड (James Bond) सीरीज़ की आइकॉनिक फिल्में बनाने वाले हॉलीवुड के मशहूर स्टूडियो MGM को ऑनलाइन शॉपिंग की दिग्गज कंपनी Amazon खरीदने जा रही है. अमेज़न की इस डील का मकसद अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट को बढ़ाना है. अमेजन MGM को खरीदने के लिए 8.45 अरब डॉलर का भुगतान करेगी, जो कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण है. इससे पहले कंपनी ने साल 2017 में करीब 14 अरब डॉलर में ग्रॉसर Whole Foods खरीदी थी.

डील का लक्ष्य स्ट्रीमिंग सर्विसेज को बढ़ावा देना है, जिससे वह नेटफ्लिक्स और डिजनी प्लस से मुकाबला कर सके. AT&T और डिस्कवरी ने 17 मई को एलान किया था कि वह सोशल मीडिया कंपनियों को मिलाएगी, जिससे एक नया पावरहाउस बनेगा, जिसमें HGTV, CNN, फूड नेटवर्क और HBO शामिल हैं.

अमेजन ने यह नहीं बताया कि उसकी प्राइम वीडियो सर्विस को कितने लोग देखते हैं. लेकिन 200 मिलियन से ज्यादा लोगों को इसका एक्सेस है क्योंकि उन्होंने उसकी प्राइम मेंबरशिप के लिए साइन अप किया है, जिससे उन्हें कई फायदे मिलते हैं. प्राइम वीडियो के अलावा अमेजन की एक मुफ्त स्ट्रीमिंग सर्विस भी मौजूद है, जिसे IMDb TV कहते हैं, जहां अमेजन मूवीज और शोज के दौरान ऐड प्ले करके पैसा बनाती है.

MGM को खरीदने से अमेजन ज्यादा फिल्म्स, शोज और मशहूर पात्रों का एक्सेस देगी, जिसमें रॉकी, रोबोकॉप और पिंक पैंथर शामिल हैं. अमेजन को एक केबल चैनल Epix भी मिलेगा जिसकी मालिक MGM है. अपने दहाड़ते हुए शेर वाले लोगों के लिए मशहूर, MGM सबसे पुराने हॉलीवुड स्टूडियोज में शामिल है, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी, जब फिल्में साइलेंट होती थीं. इसकी लाइब्रेरी में कई सारी क्लासिक फिल्में हैं, जिनमें Singin’ in the Rain शामिल है. हाल के प्रोडक्शन्स में Shark Tank, The Real Housewives of Beverly Hills के अलावा आने वाली जेम्स बॉन्ड मूवी No Time to Die और Aretha Franklin की बायोपिक Respect शामिल है.

अमेजन के पास पहले से खुद का स्टूडियो है. उसके दो शोज The Marvelous Mrs. Maise और Fleabag मे बेस्ट कॉमेडी सीरीज का Emmys जीता है. लेकिन उसकी बहुत सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही हैं.

