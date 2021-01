Alibaba Founder Jack Ma Suspected Missing: चीन के जाने माने अरबपति और अलीबाबा समूह के मालिक 56 साल के जैक मा के पिछले 2 महीने से रहस्यमई तरीके से लापता होने की खबर आ रही है. यूके के टेलिग्राफ समेत कई मीडिया में ऐसी रिपोर्ट चल रही है. बताया जा रहा है कि चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विवाद के बाद पिछले दो महीने से का कुछ पता नहीं चल रहा है. यहां तक कि उनका अपने ही टैलेंट शो से नाम हटा दिया गया है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैक मा अक्टूबर से सार्वजनिक स्थलों पर दिखाई नहीं दिए हैं.

बता दें कि पिछले दिनों जैक मा ने चीनी सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की थी. जैक मा ने सरकार से कहा था कि ऐसे सिस्‍टम में बदलाव किया जाए जो बिजनस में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने का प्रयास करे. उन्‍होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को ‘बुजुर्गों लोगों का क्‍लब’ करार दिया था. इस भाषण के बाद चीन की सत्‍तारूढ़ कम्‍युनिस्‍ट पार्टी में काफी गुस्सा देखा गया था. इसके बाद जैक मा के बिजनस के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू हो गए.

नवंबर महीने में चीनी अधिकारियों ने उनके एंट ग्रुप के 3700 करोड़ डॉलर के आईपीओ को निलंबित कर दिया. वॉल स्‍ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा के एंट ग्रुप के आईपीओ को रद्द करने का आदेश सीधा चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से आया था. पिछले महीने ही चीनी अधिकारियों ने उनकी कंपनी की जांच की घोषणा की है. इसके बाद जैक मा से कहा गया कि वह तब तक चीन से बाहर न जाएं जब तक कि उनके अलीबाबा ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को पूरा नहीं कर लिया जाता है.

रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों मशहूर टीवी शो Africas Business Heroes से भी अचानक ही जैक मा का नाम हटा दिया गया. इसके बाद जजिंग पैनल के वेबपेज से उनकी फोटो भी हटा दी गई और प्रमोशन वीडियो से भी फुटेज हटा दिए गए. इसके पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि इस शो में भाग लेने वाले प्रतियोगियों से मिलने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं. अली बाबा के प्रवक्ता ने कहा है कि समय नहीं होने के चलते जैक मा इस शो की फाइनल जज में शामिल होने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. इस शो को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जैक मा की ही है.

जैक मा संयुक्त राष्ट्र और की ग्लोबल चैरिटीज के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं. कोरोना वायरस महामारी के दौरान उन्होंने पूरी दुनिया में लाखों मास्क बांटे थे. हालांकि इन दिनों उनके ट्विटर अकाउंट से कोई पोस्‍ट नहीं किया गया है. इससे पहले वह लगातार ट्वीट करते रहते थे. वैसे बता दें कि चीन बड़ी संख्‍या में अपने देश में ऐसे लोगों को नजरबंद कर चुका है जो कम्‍युनिस्‍ट पार्टी या शी जिनपिंग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं. इससे पहले शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले प्रॉपर्टी बिजनसमैन रेन झिकियांग लापता हो गए थे.

