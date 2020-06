चीन का बैंक भारत को दे रहा है 5714 करोड़ रुपये का लोन, आखिर क्यों?

पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत-चीन सेना के बीच हिंसक तनाव की बीच एक ​बिजनेस से एक अहम खबर सामने आई है. दरअसल, बीजिंग के एशियन इंफ्रास्ट्रकचर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने बुधवार को भारत के लिए 75 करोड़ डॉलर (करीब 5,714 करोड़ रुपये) का लोन मंजूरी किया है. AIIB ने यह लोन कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में करीब और कमजोर तबके को सहायता देने के लिए मंजूर किया है. बता दें कि गलवान घाटी में सोमवार रात में भारतीय सेना और चीनी पीएलए के बीच हुए खूनी संघर्ष में एक कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए. चीन के सैनिक भी भारी संख्या में हताहत हुए है, हालांकि चीन अभी तक नुकसान के मसले पर चुप है.

मल्टीलेटरल एजेंसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से को-फाइनेंस्ड इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य कारोबारियों को आर्थिक सहायता देना, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूती देना और हेल्थकेयर में सुधार करना है. इसके पहले मई में AIIB ने भारत में कोरोना महामारी से निपटने में 50 करोड़ डॉलर का लोन मंजूर किया था. यह दोनों ही लोन AIIB के 10 अरब डॉलर की उस फंडिंग फेसिलिटी का हिस्सा हैं जिसकी घोषणा AIIB ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए की है.

भारत में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है. पिछले 24 घंटों के दौरान Covid-19 की वजह से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. बैंक का कहना है कि महमारी के चलते आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिसका गरीब लोगों खासकर महिलाओं पर काफी गहरा असर हुआ है. इनमें से ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे. AIIB जनवरी 2016 से कार्यरत है और दुनियाभर में 102 इसके स्वीकृत सदस्य हैं.

Input: PTI

