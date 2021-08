Afghanistan crisis: यूक्रेन का विमान हुआ हाईजैक, ले जाया गया ईरान

Afghanistan crisis update: यूक्रेन का एक विमान, जो अफगानिस्तान से अपने लोगों को बिहार निकालने का काम कर रहा था, उसे हाईजैक कर लिया गया है. रूस की न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है. रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के डिप्टी विदेश मंत्री Yevgeny Yenin ने कहा कि विमान को ईरान ले जाया गया है. उन्होंने बताया कि विमान को चुरा लिया गया है और उड़ाकर इरान में ले जाया गया. उनके मुताबिक, यूक्रेन के नागरिकों की जगह इसमें अज्ञात लोगों का समूह है.

हजारों अफगानी नागरिक और विदेशी काबुल के एयरपोर्ट पर जमा हैं और वे देश से बाहर निकाले जाने की उम्मीद कर रहे हैं. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द फैसला कर सकते हैं कि अमेरिकियों और उनके सहयोगियों को सुरक्षित तौर पर बाहर निकालने की 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं. तालिबान के एक अधिकारी ने कहा कि विदेशी सेनाओं ने इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं मांगी है और अगर वे मांगते हैं, तो भी इसे नहीं दिया जाएगा.

संयुक्त राष्ट्र की एक शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी Michelle Bachelet ने मंगलवार को कहा कि उन्हें अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा किए गए गंभीर उल्लंघनों को लेकर विश्वसनीय रिपोर्ट्स मिली हैं. जिनमें महिलाओं पर प्रतिबंध और उनके शासन के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन पर रोक शामिल है. इन विषयों पर आज होने वाली G7 देशों की बैठक में चर्चा की जा सकती है.

वहीं, रॉयटर्स के मुताबिक, तालिबान ने अफगानिस्तान में नए वित्त मंत्री, इंटेलिजेंस चीफ, एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर की नियुक्ति की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि Gul Agha वित्त मंत्री होंगे और Sadr Ibrahim एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर होंगे. Najibullah इंटेलिजेंस चीफ, जबकि Mullah Shirin काबुल के गवर्नर बनाए गए हैं. इसके अलावा Hamdullah Nomani को राजधानी का मेयर नियुक्त किया गया है.

