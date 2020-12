COVID19 Vaccine: 90 साल की इस महिला को सबसे पहले लगी Pfizer वैक्सीन, ब्रिटेन में अब तक का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन कैंपेन लॉन्च

Covid-19 Vaccine: ब्रिटेन की 90 साल की बुजुर्ग महिला Margaret Maggie Keenan मंगलवार को दुनिया में पहली व्यक्ति बन गईं जिन्हें कोविड-19 के लिए Pfizer/BioNTech का टीका मिला है. यह ट्रायल से अलग है. ब्रिटेन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण कैंपेन लॉन्च किया है. नर्स May Parsons ने यह जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन दी. देश की नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) ने इसे ऐतिहासिक घटना बताया और इसे कोरोना के खिलाफ वी-डे या वैक्सीन डे कहा गया.

मैगी उन लोगों में से हैं, जिन्हें NHS ने टीके के लिए सबसे पहले संपर्क किया जो पहले से निर्धारित स्वास्थ्य जोखिम के आधार पर है. जिस दूसरे व्यक्ति को टीका लगा, वे 81 साल के विलियम शेक्सपियर हैं जो Warwickshire से आते हैं. उन्होंने कहा कि वे टीका लगने से खुश हैं. इसके अलावा 87 साल की उम्र वाले ब्रिटिश भारतीय बुजुर्ग डॉ हरी शुक्ला और उनकी 83 साल की पत्नी शामिल हैं. वे दुनिया में पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए, जिन्हें कोरोना के लिए वैक्सीन दी गई है.

मैगी जो अगले हफ्ते 91 साल की हो जाएंगी, उन्होंने कहा कि वे कोविड-19 के लिए टीका लगाई गई पहली व्यक्ति बनकर बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हैं. यह जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा है जिसकी वे इच्छा कर सकती थीं, क्योंकि इसका मतलब है कि वे आखिरकार अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ समय बिता पाएंगी. वे ज्यादातर साल अकेले रही हैं.

मैगी ज्वैलरी की दुकान में असिस्टेंट रह चुकी हैं और वे चार साल पहले रिटायर हुईं थीं. उनका एक बेटी, बेटा और चार पोते-पोतियां हैं. वे 21 दिन बाद टॉप अप बूस्टर मिलने पर एक बार फिर बाहर जाने के लिए उत्सुक हैं. उन्होंने कहा कि वे NHS के स्टाफ का धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने उनका बेहद अच्छे से ध्यान रखा. उनकी लोगों से अपील है कि वैक्सीन लगवाएं, अगर वे 90 साल की उम्र में कर सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं.

