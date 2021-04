Covid-19: कोरोना का इलाज करेगी हेपेटाइटिस की यह दवा! Zydus Cadila ने DCGI से मांगी मंजूरी

Zydus Cadila seeks DCGI nod: फार्मास्युटिकल कंपनी जायडस कैडिला (Zydus Cadila) ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए अपने हेपेटाइटिस ड्रग Pegylated Interferon Alpha-2b के इस्तेमाल के लिए घरेलू दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से मंजूरी मांगी है. कंपनी ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है. जायडस कैडिला ने अपने बयान में कहा है कि इस दवा से क्लीनिकल ट्रायल के चरण 3 में कोविड19 के इजाल में अच्छे परिणाम दिए हैं. कंपनी इस दवा को ‘PegiHep’ नाम से बेचती है.

कंपनी के बयान के अनुसार अंतरिम परिणामों से संकेत मिलता है कि जब बीमारी के शुरू में ही इस्तेमाल करने पर यह दवा मरीजों को तेजी से रिकवर होने में मदद कर सकती है. साथ ही बीमारी के एडवांस स्टेज में होने वाली जटिलताओं से बचा जा सकता है. बीमारी में Pegylated Interferon Alpha-2b का सिंगल डोज दिए जाने से यह मरीजों के लिए सस्ती होने के साथ कम बोझिल साबित होगी.

बयान में कहा गया है कि PegIFN कई साल से क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी मरीजों में मल्टीपल डोज के साथ सुरक्षित साबित हुई है. परीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि Pegylated Interferon Alpha 2b के इस्तेमाल पर मरीजों को सप्लीमेंट ऑक्सीजन की कम आवश्यकता महसूस हुई. यह स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि दवा रेसपिरेटरी डिस्ट्रेस और विफलता को कंट्रोल करने में सक्षम था, जो कोविड-19 के इलाज में प्रमुख चुनौतियों में से एक रहा है.

इन सकारात्मक परिणामों के साथ, कंपनी ने कोविड 19 के इलाज में PegIFN के उपयोग के लिए DCGI के पास आवेदन किया है. कंपनी ने कहा कि फेज 3 के परीक्षण भारत में 20-25 केंद्रों पर 250 मरीजों पर किए गए थे और इसके विस्तृत परिणाम एक वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.