Zodiac Sign: भारत में कर्क राशि वाले सबसे ज्यादा अमीर, लेकिन मेष राशि वालों की सबसे तेज बढ़ी दौलत

Zodiac Sign: भारत में किसी की सफलता को बहुत से लोग उसकी राशि से भी जोड़कर देखते हैं. वैसे भी भारत में राशि का बहुत ज्यादा महत्व है. बहुत से ज्योतिष विज्ञान के जानकार भी मानते हैं कि बिजनेस हो या कोई और काम उसमें राशि के अनुसार काम करना निश्चित तौर मदद कर सकता है. वैसे इस बारे में ही नहीं देश पूरी दुनिया में सर्वे भी हो चुका है. यह देखा गया कि किसी खास राशि के लोग बिजनेस में सबसे ज्यादा सफल हैं.

आए दिन अरबपतियों की खबरें आती रहती हैं. उनके बिजनेस, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में लोग चर्चा करते रहते हैं. राशि या किस्मत को मानने वाले कई बार किसी की सफलता को उसकी राशि से भी जोड़कर देखते हैं. क्या आपको पता है कि देश में सबसे ज्यादा अरबपति किस राशि के हैं या किस राशि वाले अरबपतियों की लिस्ट में सबसे कम है. हाल ही में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 में भी इस बारे में जानकारी दी गई है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार पहले नंबर पर कर्क राशि है और लिस्ट में इस राशि के लोगों की संख्या 10 फीसदी है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 30 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम शिव नाडर का है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा अमीरों की संख्या में कन्या राशि दूसरे नंबर पर है. 8289 अमीरों की लिस्ट में इस राशि वालों की संख्या 9.6 फीसदी है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 3 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम शपूर पालोनजी मिस्त्री का है.

राशि वालों की संख्या लिस्ट में 9.5 फीसदी है. सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में यह तीसरे नंबर पर है. लेकिन इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान 3 फीसदी की गिरावट आई है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार मेष राशि वालों की दौलत सबसे ज्यादा बढ़ी है. 8289 अमीरों की लिस्ट में इस राशि वालों की संख्या 9.3 फीसदी है. सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में यह चौथे नंबर पर है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 55 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम मुकेश अंबानी का है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार 5वें नंबर पर मकर राशि है और लिस्ट में इस राशि के लोगों की संख्या 9.2 फीसदी है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 33 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम करसनभाई पटेल का है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा अमीरों की संख्या के मामले में सिंघ राशि छठें स्थान पर है. लिस्ट में इस राशि के लोगों की संख्या 8.5 फीसदी है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 14 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम अजीम प्रेमजी का है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार 7वें नंबर पर वृश्चिक राशि है और लिस्ट में इस राशि के लोगों की संख्या 8.4 फीसदी है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 52 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम अश्विनी दानी का है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार 8वें नंबर पर मीन राशि है और लिस्ट में इस राशि के लोगों की संख्या 7.6 फीसदी है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 35 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम राधा किशन दमानी का है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा अमीरों की संख्या के मामले में वृषभ राशि 9वें स्थान पर है. लिस्ट में इस राशि के लोगों की संख्या 7.3 फीसदी है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 3 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम दिलीप शांघवी का है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा अमीरों की संख्या के मामले में वृषभ राशि 10वें स्थान पर है. लिस्ट में इस राशि के लोगों की संख्या 7.1 फीसदी है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 15 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम साइरस पूनावाला का है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा अमीरों की संख्या के मामले में कुंभ राशि 11वें स्थान पर है. लिस्ट में इस राशि के लोगों की संख्या 6.9 फीसदी है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 20 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम नुस्ली वाडिया का है.

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार सबसे ज्यादा अमीरों की संख्या के मामले में धनु राशि अंतिम यानी 12वें स्थान पर है. लिस्ट में इस राशि के लोगों की संख्या 6.6 फीसदी है. इस राशि वालों की दौलत में एक साल के दौरान कुल 1 फीसदी का इजाफा हुआ है.

सबसे बड़ा नाम: इसमें सबसे बड़ा नाम एसपी हिंदुजा (हिंदुजा ब्रदर्स) का है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.