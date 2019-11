Indian Railways: ट्रेन टिकट बुकिंग पर बचाना चाहते हैं पैसा, IRCTC ने दिया यह सुझाव

Indian Railways: आम आदमी से लेकर अमीर आदमी तक हर कोई ट्रेन से सफर करता है. कैशलेस इकोनॉमी पर दिए जा रहे जोर के चलते देश में डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है और इससे ट्रेन टिकट भी अछूती नहीं है. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) वेबसाइट और ऐप के जरिए बड़े पैमाने पर टिकट बुक होती हैं.

अगर आप भी कैशलेस पेमेंट में विश्वास रखते हैं तो IRCTC के जरिए ट्रेन टिकट बुकिंग पर पैसे बचा सकते हैं. इस बारे में खुद IRCTC ने ट्वीट के जरिए तरीका बताया है. ट्वीट में कहा गया है कि IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करने के लिए डेबिट कार्ड से पेमेंट के जरिए यात्री पैसे बचा सकते हैं. दरअसल डेबिट कार्ड से टिकट बुकिंग का पेमेंट करने पर यात्री ‘जीरो पेमेंट गेटवे चार्ज’ का फायदा ले सकते हैं. यानी डेबिट कार्ड यूजर पर यह चार्ज नहीं लगेगा. ऐसा 1 लाख रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर रहेगा.

Want to save some money? Use a debit card to avail the benefit of zero payment gateway charges on transactions up to Rs. 1 lakh. To book your train tickets with #IRCTC , visit https://t.co/e14vjdPrzt pic.twitter.com/dZ2c0YOUJ8

तत्काल टिकट भी इसी तरीके से बुक होता है लेकिन तत्काल टिकट यात्रा करने के सिर्फ एक दिन पहले बुक होता है. इसका मतलब है कि अगर आपको 15 अक्टूबर को यात्रा करनी है, तो आप 14 अक्टूबर को टिकट बुक कर सकते हैं. एसी क्लास के तत्काल टिकट की बुकिंग सुबह 10 बजे से और नॉन-एसी क्लास की बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती है.

