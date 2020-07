WhatsApp से LPG सिलिंडर की बुकिंग, इंडियन ऑयल ग्राहक नोट कर लें ये नंबर

LPG Cylinder booking through WhatsApp: अगर आप इंडियन ऑयल (Indian Oil) की इंडेन (Indane) गैस के ग्राहक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब आप वॉट्सऐप (WhatsApp) के जरिए भी इंडेन एलपीजी सिलिंडर बुक करा सकते हैं. कंपनी ने इसकी सुविधा शुरू कर दी है. यानी अब बिना कहीं जाए और अधिक आसानी से आप रसोई गैस ​सिलिंडर बुक करा सकते हैं. इंडियन ऑयल ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है.

इंडियन ऑयल ने अपने ट्वीट में कहा है कि वॉट्सऐप से इंडेन एलपीजी सिलिंडर बुक करने के लिए ग्राहक को REFILL लिखकर 7588888824 पर वॉट्सऐप करना होगा. ध्यान रहे कि यह वॉट्सऐप मैसेज ग्राहक के कंपनी में रजिस्टर मोबाइल नंबर द्वारा किया जाना चाहिए.

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) भी वॉट्सऐप के जरिए रसोई गैस सिलिंडर बुक करने की सुविधा शुरू कर चुकी है. बीपीसीएल सिलिंडर की बुकिंग के लिए वॉट्सऐप बिजनेस चैनल लेकर आई है. ग्राहक कंपनी के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर से वॉट्सऐप पर एलपीजी बुकिंग बीपीसीएल स्मार्टलाइन नंबर 1800224344 के माध्यम से कर सकता है. बुकिंग के बाद ग्राहक को एक लिंक प्राप्त होगा, जिस पर वह डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और अमेजन जैसे भुगतान ऐप के जरिए भुगतान भी कर सकता है.

