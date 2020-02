Video: फ्री में मिल जाएगा प्लेटफॉर्म टिकट, बस पूरा करना होगा फिटनेस ‘टॉस्क’

How to get free Railway Platform ticket: आमतौर पर आपको रेलवे स्टेशन (Indian Railway Stations) पर किसी सगे-संबंधी को रिसीव करने या छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना पड़ता है. लेकिन, अब आपके पास फ्री में प्लेटफॉर्म टिकट हासिल करने का मौका रहेगा. दरअसल, रेल मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत आपको एक तरह का फिटनेस टॉस्क पूरा करना होगा. इसे पूरा करते ही आपको निशुल्क प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा. राजधानी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने यह पहल शुरू की है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है.

गोयल ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा, ”फिटनेस के साथ बचत भी: दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए अनूठा प्रयोग किया गया है. यहां लगाई गई मशीन के सामने एक्सरसाइज करने पर प्लेटफार्म टिकट निशुल्क लिया जा सकता है.”

अभी आपको रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 10 रुपये चुकाने पड़ते हैं. एक प्लेटफॉर्म टिकट एक ही व्यक्ति के लिए जारी करने के समय से अगले 2 घंटे तक के लिए वैलिड रहता है. इसका इस्तेमाल सिर्फ प्लेटफॉर्म पर विजिट के उद्देश्य से ही किया जा सकता है. इस टिकट पर ट्रेन में किसी भी तरह का सफर नहीं कर सकते हैं.

प्लेटफॉर्म टिकट को अब आनलाइन भी खरीदा जा सकता है. इसके लिए पहले आपको प्ले स्टोर UTS अप्लीकेशन डाउनलोड और रजिस्टर करना होगा. बता दें, 2015 बजट में प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाकर 10 रुपये करने का एलान किया गया था. अत्यधिक भीड़ को देखते हुए कुछ स्टेशन पर जैसेकि पुणे, तिरुचिरापल्ली पर प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 20 रुपये देने पड़ते हैं.

