World’s Longest Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के मार्च 2023 तक खुलने की संभावना; एशिया में पहली बार बन रहा ऐसा रास्ता, जानिए क्या है खास बात

World’s Longest Expressway: दिल्ली से मुंबई के बीच का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे (Delhi-Mumbai Expressway) मार्च 2023 तक आम लोगों के लिए खुल सकता है. 1380 किमी लंबे इस आठ लेन वाली एक्सप्रेस-वे के जरिए कुछ शहरों के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी और पहले जो दूरी तय करने में 24 घंटे लगते थे, उसे महज 12-12.5 घंटे में ही तय किया जा सकेगा. यह एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा एक्सप्रेसवे होगा जहां बिनी किसी रिस्ट्रिक्शन के लिए वाइल्डलाइफ मूवमेंट जारी रहेगा.

इस एक्सप्रेस-वे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को दो-दिनी रिव्यू खत्म किया. इस दौरान कार्यों का जायजा लेने के लिए उन्होंने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश का दौरा किया. इस प्रोजेक्ट की पूरी लागत करीब 98 हजार करोड़ रुपये है और इसे मार्च 2023 तक पूरा किया जाना है. हालांकि अगले साल मार्च 2022 तक दिल्ली-जयपुर (दौसा)-लालसोट और वडोदरा-अंकलेश्वर मार्ग खुल सकता है.

इस हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी और इसके तहत फाउंडेशन स्टोन 9 मार्च 2019 को रखा गया. प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस एक्सप्रेस-वे के चलते जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, उददयपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत जैसे देश के कई इकोनॉमिक हब के बीच आागगमन बेहतर होगा. यह एक्सप्रेस-वे 1380 किमी लंबा है जिसमें से 1200 किमी से अधिक के लिए कांट्रैक्ट अवार्ड हो चुके हैं और काम जारी है. इसके कंसट्रक्शन के लिए राज्यों में 15 हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन हासिल की जा चुकी है.

