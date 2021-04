कोरोना से जंग: ब्रिटेन से भारत पहुंचा वेंटीलेटर और Oxygen Concentrator, इन देशों ने भी शुरू की मदद

भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अधिक खतरनाक साबित हो रही है. हर दिन रिकॉर्ड संख्या में नए केसेज सामने आ रहे हैं. इसके अलावा देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बेड की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में दुनिया के कई देश भारत की मदद को सामने आए हैं. इसी कड़ी में आज मंगलवार 27 अप्रैल की सुबह ब्रिटेन से मेडिकल सप्लाई भारत पहुंचा है. Lufthansa फ्लाईट मंगलवार की सुबह 100 वेंटिलेटर्स और 95 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स लेकर भारत पहुंचा है. विदेशी मामलों के मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. ऐसे मुश्किल समय में भारत की मदद करने के लिए अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, ऑस्ट्रेलिया आगे आए हैं.

#WATCH | A shipment of vital medical supplies from the United Kingdom, including 100 ventilators & 95 oxygen concentrators, arrived in India earlier this morning. Visuals from Delhi airport. #COVID19 pic.twitter.com/5GoIryMqjP

