घर से काम करते समय इन बातों का रखें ध्यान, तो Work For Health में बदल सकता है Work From Home

Work from home health tips: कोरोना महामारी के साथ लोगों की जिंदगी में आए बदलावों में वर्क फ्रॉम होम एक अहम हिस्सा है. वर्क फ्रॉम होम कोविड-19 से पहले भी मौजूद था, लेकिन महामारी के आने पर सोशल डिस्टैंसिंग की जरूरत की वजह से यह लोगों के लिए अनिवार्य हो गया. भारत में यह मार्च 2020 से ज्यादातर सरकारी और निजी कर्मचारी अपने दफ्तर का काम घर से ही कर रहे हैं. शुरुआत में, वर्क फ्रॉम होम को ज्यादातर लोगों ने पसंद किया. लेकिन समय बीतने के साथ इससे बहुत से लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है.

लॉकडाउन प्रतिबंधों और ज्यादातर समय घर में बिताने की वजह से लोगों को तनाव (stress), बेचैनी (anxiety) जैसी कई मुश्किलें हो रही हैं. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में आधारित प्रिवेंटिव हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म द सेंटर ऑफ हिलिंग (TCOH) की दिसंबर 2020 की एक स्टडी में सामने आया है कि 74 फीसदी भारतीय तनाव और 88 फीसदी भारतीय बेचैनी का सामना कर रहे हैं. हालांकि, इसके बीच आप कुछ साधारण बातों का ध्यान रखकर अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

यह भी बहुत जरूरी है कि घर पर काम करते समय आप ऑफिस की तरह छोटे ब्रेक लें. ऑफिस में जैसे आप बीच में कॉफी मशीन पर अपने लिए कॉफी का एक गिलास या पानी लेने जाते थे. वैसे ही, आप अपने लिए पानी या कॉफी लेने किचन में जाएं. लगातार काम करने से तनाव की भी आशंका रहती है. अगर आप अपने काम के बीच में छोटे-छोटे ब्रेक लेंगे, तो तनाव की समस्या भी कम होगी.

आपके शारीरिक के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी रोज व्यायाम करना जरूरी है. आप जिम नहीं जाते, तो आप बाहर थोड़ा वॉक, जॉगिंग या रनिंग करके आ सकते हैं. कोरोना या लॉकडाउन प्रतिबंधों की वजह से घर से बाहर निकल पा रहे हैं, तो छत या घर की बालकनी में व्यायाम कर सकते हैं. घर पर होने वाली आसान एक्सरसाइजेज के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं. इसके अलावा घर पर आप योगा भी कर सकते हैं.

वर्क फ्रॉम होम करते समय एक जगह न बैठें और जगह को बदलते रहें. बीच-बीच में चलने से शारीरिक क्रिया होती है और इससे आपका तनाव भी कम रहता है.

मानसिक तौर पर स्वस्थ और तनावमुक्त रहने के लिए आप रोजाना ध्यान भी कर सकते हैं. अगर आप योगा करते हैं, तो इसके साथ ध्यान को भी जोड़ लें. इसके साथ हमेशा वर्तमान में रहें और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचकर चिंता में न पड़ जाएं. जिस स्थिति में आप अभी हैं, केवल उसमें खुश रहें और आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर बिल्कुल परेशान नहीं हों.

हमेशा स्वस्थ और समय पर खाना खाएं. कोरोना महामारी और वर्क फॉम होम के इस समय में अपने खाने-पीने का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. पौष्टिक खाना जैसे फल, हरी सब्जियां आदि का सेवन करें. इसके साथ खासकर गर्मियों में बार-बार पानी भी पीतें रहें.

खासकर मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए यह बहुत जरूरी है. टेक्नोलॉजी के साथ यह आसान भी हो गया है. अगर आप अपने परिवार और दोस्तों से दूर हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, मैसैजिंग ऐप जैसे व्हाट्सऐप के जरिए लगातार उनसे संपर्क कर सकते हैं. आप उनसे रोजाना फोन पर बात या वीडियो कॉल से उनके साथ होने का अहसास ले सकते हैं.

अगर आपको कोई शौक है, जिसे आप बहुत सालों से पूरा नहीं कर पाएं या आपको उसके लिए समय नहीं मिला, तो अब करें. जैसे आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं. इसके अलावा म्यूजिक सीखना या कोई मनपसंद वाद्य यंत्र जैसे गिटार सीखना या कुकिंग, आजकल सभी की ऑनलाइन क्लास उपलब्ध हैं.

