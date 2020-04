महिला जन-धन खाताधारक: अकाउंट नंबर से जानें कब मिलेगी PM गरीब कल्याण योजना की पहली किस्त

PMJDY: वित्त मंत्रालय ने महिला जन-धन खाताधारकों से राहत राशि की निकासी के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) की समयसारिणी का पालन करने की शुक्रवार को अपील की. मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बैंकों में भीड़ लगाने से बचा जाना चाहिए. सभी बैंकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले सप्ताह की गई घोषणा पर अमल करते हुए शुक्रवार से लाभार्थियों के खाते में पैसे डालना शुरू कर दिया है. यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषित तीन किस्तों की पहली किस्त है.

वित्त सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘महिला जन-धन खाताधारकों से अपील की जाती है कि वे अपने खाता संख्या के आखिरी अंक को देख लें और उसके आधार पर आईबीए की समयसारिणी का अनुसरण करें. पैसों की निकासी किसी भी एटीएम से भी की जा सकती है. एटीएम से इस निकासी पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. आपस में दूरी का पालन करें और कोरोना वायरस से लड़ें.’’

To ensure the Rs 500 per month transfer for each woman PMJDY account holder can be withdrawn while maintaining social distancing, @FinMinIndia has issued the following guidelines. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/eH91aeZqic

आईबीए की तय समयसारिणी के हिसाब से जिन महिला जन-धन खाताधारकों की खाता संख्या का आखिरी अंक शून्य या एक है, उनके खाते में 3 अप्रैल को पैसे डाले जाएंगे. जिनकी खाता संख्या का आखिरी अंक दो या तीन है, उन्हें 4 अप्रैल को पैसे मिलेंगे. इसी तरह चार या पांच आखिरी अंक वाले 7 अप्रैल को, छह या सात अंक वाले 8 अप्रैल को तथा आठ या नौ अंक वाले 9 अप्रैल को पैसे निकाल सकेंगे.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, आपात स्थिति में लाभार्थी पैसे तत्काल निकाल सकते हैं. हालांकि, मंत्रालय ने अपील की है कि ​बैंक के पेमेंट प्लान का पालन करें. लाभार्थी अपने पड़ोस के एटीएम से रुपे कार्ड, बैंक मित्र, सीएसपी के जरिए अपने जनधन खाते के पैसे हासिल कर सकते हैं. आवश्यक नहीं की ब्रांच जाए. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह ध्यान रखें कि किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो सरकारी निर्देशों के अनुसार कोई चार्ज नहीं लगेगा.

