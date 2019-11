FD और PPF पर आधी आबादी को पूरा भरोसा, सेविंग के मामले में हैं ज्यादा अलर्ट

बचत को लेकर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कुछ ज्यादा ही सतर्क होती हैं. एक सर्वे के अनुसार करीब 58 प्रतिशत महिलाएं अपना पैसा मियादी जमा (Fixed Deposit) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा करना चाहती हैं अथवा फिर उसे बचत खाते में पड़े रहना देना चाहती हैं. यह जानकारी ऑनलाइन वित्तीय सेवा प्रदाता स्क्रिपबॉक्स के सर्वे से सामने आई है.

इसके अलावा सर्वे में शामिल महिला प्रतिभागियों में से 6 प्रतिशत की राय में सोना खरीदना अच्छा होता है. इसके विपरीत 15 प्रतिशत महिलाएं अपनी बची आय म्यूचुअल फंड में निवेश करने को बेहतर मानती हैं. यह सर्वे फेसबुक यूजर्स के बीच इस साल अक्टूबर के पहले दो सप्ताह में किया गया. इसमें 400 महिलाओं ने हिस्सा लिया. इसमें से 54 प्रतिशत 80 और 90 के दशक में जन्म लेने वाली महिलाएं है.

सर्वे के अनुसार 80 और 90 के दशक के बीच जन्म लेने वाली (मिलेनियल्स) महिलाओं में तीन चौथाई महिलाएं बचत का समर्थन करती हैं. इनमें से करीब 16 प्रतिशत (छह मे से एक) छुट्टियों के लिए पैसा जमा करने का लक्ष्य लेकर चलती हैं. इसके विपरीत जो ‘मिलेनियल्स’ आयु वर्ग की नहीं है, उनमें से करीब आधी रिटायरमेंट फंड या बच्चों की शिक्षा के लिए फंड सृजित करने जैसे लक्ष्यों को लेकर निवेश का लक्ष्य रखती हैं.

‘मिलेनियल्स’ आयु वर्ग से ताल्लुक न रखने वाली महिलाओं में भी 33 प्रतिशत के लिए पीपीएफ, एलआईसी और एफडी महत्वपूर्ण हैं, 26 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि म्यूचुअल फंड उनके दीर्घकालीन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है. सर्वे के अनुसार करीब 44 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि जब वे अपनी मेहनत की कमाई बचत या निवेश करती हैं तो उनके लिए अपने पैसों तक आसान पहुंच उनके लिए महत्वपूर्ण है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.