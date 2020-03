क्या सोशल मीडिया से दूर हो जाएंगे PM मोदी? ट्वीट कर फॉलोअर्स को दिया शॉक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने एक चौंकाने वाला ट्वीट किया है. उन्होंने कहा है कि वह इस रविवार सभी सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं. इनमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शामिल हैं. पीएम मोदी के इस ट्वीट ने उनके फॉलोअर्स को शॉक में डाल दिया है. एक ओर जहां अन्य नेता व ​बड़े-बड़े बिजनेसमैन आम जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया की मदद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया से दूरी बना लेने की संभावना जताई है.

This Sunday, thinking of giving up my social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram & YouTube. Will keep you all posted.

सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद पीएम मोदी ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं. इस वक्त उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल पर 5.33 करोड़ फॉलोअर हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के 7.32 करोड़ फॉलोअर हैं. वहीं फेसबुक पर 44,597,317, इंस्टाग्राम पर 3.52 करोड़ फॉलोअर्स हैं. यूट्यूब पर उनके 45.1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं.

पीएम मोदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. सोशल मीडिया पर उनकी लो​कप्रियता और सक्रियता को देखकर कई अन्य नेताओं ने भी सोशल मीडिया का रुख किया. पीएम मोदी 2009 में ट्विटर पर आए थे. 5 मई 2009 को उन्होंने फेसबुक पर उन्होंने अपना अकाउंट बनाया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.