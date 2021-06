Covid-19: वायरस के दो वैरिएंट्स का नाम WHO ने कप्पा और डेल्टा रखा, भारत में मिल चुके हैं दोनों स्ट्रेन

Covid Virus Variants: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस के दो वैरिएंट B.1.617.1 और B.1.617.2 का नामकरण किया है. अब B.1.617.1 वैरिएंट को ‘Kappa’ और B.1.617.2 वैरिएंट को ‘Delta’ कहा जाएगा. ये दोनों वैरिएंट सबसे पहले भारत में पाए गए थे. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को इन दोनों वैरिएंट को कप्पा और डेल्टा नाम दिया क्योंकि कोरोना वायरस के वैरिएंट्स को ग्रीक अल्फाबेट्स का नाम दिया जा रहा है. डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल कोविड-19 प्रमुख डॉ मारिया वान केर्खोव ने इस एलान के बारे में ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के वैरिएंट्स ऑफ कंसर्न (VOCs) और वायरस ऑफ इंटेरेस्ट (VOIs) के साइंटिफिक नामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसके सार्वजनिक चर्चा में नए नामों से आसानी रहेगी.

Liquor Home delivery: दिल्ली में अब शराब की होम डिलीवरी, नए आबकारी नियमों में इन शर्तों के साथ मिली छूट

डब्ल्यूएचओ द्वारा कोरोना वायरस के दो नए वैरिएंट्स का नाम डेल्टा और कप्पा रखने का फैसला भारत की आपत्ति के करीब तीन हफ्ते बाद आया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के B.1.617 वैरिएंट को कई मीडिया रिपोर्ट्स में इंडियन वैरिएंट कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि डब्ल्यूएचओ ने अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में इस स्ट्रेन के लिए ‘इंडियन’ शब्द का प्रयोग नहीं किया है.

यूएन हेल्थ एजेंसी ने सोमवार को कहा कि एक एक्सपर्ट ग्रुप ने अल्फा, बीटा और गामा जैसे ग्रीक अल्फाबेट के लेबलिंग की पैरवी की थी ताकि नॉन-साइंटिफिक लोगों को लिए इसका जिक्र आसान हो जाए.

देश भर में कोरोना संक्रमित तेजी से ठीक हो रहे हैं. पिछले 22 दिनों में एक्टिव केसेज 37.45 लाख से घटकर 18.95 लाख रह गए हैं यानी 49.39 फीसदी मामले कम हो गए. 10 मई 2021 को देश में 37,45,237 एक्टिव केसेज थे जो अब घटकर 18,95,520 रह गए. पिछले 24 घंटे में 1,30,572,लोग ठीक हुए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1 जून 2021 को सुबह 8 बजे तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक देश भर में 2,59,47,629 केसेज सामने आ चुके हैं जिसमें 2,55,287 लाख केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं. कोरान वायरस के चलते अब तक 3,31,895 यानी 1.18 फीसदी लोगों की मौत हो चुकी है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 2795 लोगों की मौत हुई.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.