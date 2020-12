COVID-19 वैक्सीन सबसे पहले किसे मिलेगी, कब शुरू होगा वैक्सीनेशन, कितनी होगी कीमत? सर्वदलीय बैठक में PM मोदी ने बताया

COVID-19 Vaccine Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बताया कि भारत में तीन वैक्सीन अंतिम परीक्षण के दौर में हैं. जब यह वैक्सीन तैयार हो जाएंगी, सबसे पहले हेल्थकेयर एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी. कोविड19 की स्थिति पर सभी दलों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन की हर जगह उपलब्धता सुनिश्चित कराने और उसकी कीमत पर राज्यों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है.

पीएम मोदी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के स्‍टॉक और रियल टाइम जानकारी के लिए एक खास सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. उन्‍होंने कहा कि कोविड का वैक्सीनेशन अभियान व्‍यापक होगा. इसको लेकर कुछ अफवाहें भी फैलाई जाती हैं. सभी राजनीतिक दलों इस बारे में लोगों को जागरूक करें. पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञ के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में कोविड वैक्‍सीन तैयार हो जाएगी. वैज्ञानिकों के हरी झंडी देते ही भारत में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा. भारत के पास न सिर्फ वैक्सीनेशन विशेषज्ञता है, बल्कि क्षमता भी है.

प्रधानमंत्री ने हाल ही में अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोविड19 वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की थी. बीते सोमवार को पीएम ने कोविड वैक्सीन के ट्रॉयल फेज में शामिल तीन और फार्मा कंपनियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की.

दिसंबर आखिर तक भारतीय वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिल सकती है मंजूरी: AIIMS डायरेक्टर

पीएम मोदी ने कोविड वैक्‍सीन की कीमत पर स्‍पष्‍ट रूप कुछ नहीं कहा, लेकिन यह संकेत दिए कि इसमें राजसहायता यानी सब्सिडी मिलेगी. उन्‍होंने कहा कि केंद्र और राज्‍य सरकारें वैक्‍सीन की लागत पर विचार विमर्श कर रही हैं. इसमें राज्‍य सरकारों की अहम भूमिका होगी.

प्रधानमंत्री ने सभी प्रमुख दलों, जिनमें पांच या पांच से अधिक सांसद हैं, के करीब 12 नेताओं के साथ मीटिंग में वैक्सीन को लेकर अपडेट जानकारी दी. मीटिंग में राज्य सभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी से शरद पवार, टीआरएस से नामा नागेश्वर राव और शिव सेना से विनायक राउत शामिल हुए.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.