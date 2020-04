Hydroxychloriquine: आखिर क्या है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा, जिस पर अमेरिका ने दे डाली भारत को धमकी? कोरोना महामारी में कितनी कारगर

भारत सरकार ने कोरोनावायरस के इलाज में कारगर साबित हो रही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासिटामॉल जैसी जरूरी दवाओं के निर्यात नियमों में ढील देने का फैसला लिया है. भारत सरकार ने इन दोनों दवाओं पर लगाए गए बैन को आंशिक रूप से हटा लिया है. सरकार का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दी गई धमकी के बाद सामने आया है. हालांकि भारत सरकार का कहना है कि यह फैसला कोविड-19 महामारी से लड़ने को लेकर देश की वैश्विक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा को लेकर निर्यात बैन हटाने की पहले अपील की और उसके बाद धमकी दे डाली कि अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका इसका जवाब देगा.

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मलेरिया की दशकों पुरानी दवा है. भारत इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है. ट्रंप प्रशासन इसे कोरोना के इलाज में मददगार रहने की संभावना जता रहा है. अमेरिकी फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति मिलने के बाद अमेरिका में इस दवा को कुछ अन्य दवाओं के साथ न्यूयॉर्क में लगभग 1500 कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है. ट्रंप के मुताबिक, यह दवा सकारात्मक परिणाम दे रही है.

भारत ने पिछले महीने इस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी थी. वर्तमान में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत में इस दवा को बनाने के लिए कच्चे माल की कमी हो रही है. इस कारण उत्पादन भी कम हुआ है. इसके अलावा जब से यह खबर सामने आई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना के इलाज में सकारात्मक परिणाम दे रही है, तब से इसकी बिक्री में अचानक से बड़ी तेजी आई.

भारत सरकार का कहना है कि वह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल दवा को देश की जरूरत का आकलन करने और उसके मुताबिक उसे पूरा करने के बाद मामले दर मामले के आधार पर उन देशों को एक्सपोर्ट करेगी, जो पहले से अपना ऑर्डर भारत को दे चुके हैं. इसके अलावा महामारी से बुरी तरह प्रभावित देशों को भी इसका निर्यात किया जाएगा.

भारत को कम कसे कम 20 देशों से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की सप्लाई करने की अपील मिली है. इनमें पड़ोसी देश श्रीलंका और नेपाल भी शामिल हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) इस दवा को उन लोगो को रिकमेंड करता है, जो कोरोना के संदिग्ध या पुष्ट मरीजों की देखभाल में लगे हैं, जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जिनमे डॉक्टर, नर्से, सफाई कर्मचारी, हेल्पर आदि.

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के अपने साइड इफेक्ट भी हैं. इसलिए इसे बिना डॉक्टर के परामर्श इस्तेमाल करना सही नहीं है.

