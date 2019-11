अगर बैंक के अंदर चोरी हुआ आपका पैसा, तो क्या बैंक करेगा भरपाई?

मान लीजिए आप किसी बैंक में पैसे जमा करने गए और किसी ने बैंक के अंदर आपके पैसे चोरी कर लिए. ऐसे में क्या बैंक अपने परिसर के अंदर पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहने के लिए जिम्मेदार होगा? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के हाल के एक आदेश के मुताबिक, अगर किसी ग्राहक का पैसा बैंक परिसर के अंदर चोरी होता है तो बैंक पर इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है.

NCDRC का यह आदेश 1 नवंबर को एक मामले में सुनाया गया. NCDRC का यह मानना है कि ग्राहकों के प्रति बैंक के जो कर्तव्य हैं, उनमें ग्राहक द्वारा बैंक परिसर के अंदर जमा किए गए या निकाले गए पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है.

मामला यह था कि एक व्यक्ति दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की चांदनी चौक शाखा का खातधारक था. व्यक्ति 28 मार्च 2016 को बैंक शाखा में 76000 रुपये जमा करने गया. जब वह बैंक के अंदर लाइन में लगा था, उसी वक्त एक व्यक्ति उसके पैसे लेकर भाग गया. खाताधारक ने शिकायत में बताया कि जब पैसे जमा करने के लिए उसका नंबर आया और उसने पैसों के लिए हाथ जेब में डाला तो पैसे नहीं थे. खाताधारक 1000 रुपये के 76 नोट लेकर आया था.

इसके बाद अगले महीने 28 अप्रैल 2016 को IPC के सेक्शन 379/341 के तहत इस मामले में एक FIR दर्ज की गई. पीड़ित व्यक्ति ने CCTV कैमरा से मामले से संबंधित फुटेज का फोटो अपने पेन ड्राइव में ले रखा था. लेकिन पुलिस को अगले तीन महीने तक कई लेटर लिखने के बावजूद न तो अपराधी पकड़ा गया, न ही पैसों का पता लगा. इसके बाद पीड़ित खाताधारक ने डिस्ट्रिक्ट फोरम में गुहार लगाई. उसका कहना था कि चूंकि उसके पैसे बैंक परिसर के अंदर गायब हुए हैं, इसलिए बैंक को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध न करा पाने के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए.

हालांकि डिस्ट्रिक्ट फोरम से भी पीड़ित को निराशा ही हाथ लगी. डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कहा कि घटना बैंक परिसर के बाहर घटित हुई और मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि जब किसी क्रिमिनल एक्ट का आरोप लगाया जाता है तो वह कंज्यूमर फोरम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. इसके बाद पीड़ित खाताधारक की अपील स्टेट कमीशन में भी खारिज हो गई. वहां भी डिस्ट्रिक्ट फोरम की फाइडिंग्स पर सहमति जताई गई.

पीड़ित खाताधारक के वकील ने इसके बाद नेशनल कमीशन के समक्ष अपील की कि डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन दोनों ने यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि पैसे तब गायब हुए, जब शिकायतकर्ता बैंक के बाहर लाइन में लगा था. वकील ने आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने पैसे बैंक परिसर के अंदर गंवाए हैं. CCTV कवरेज, जिसका फोटो शिकायतकर्ता के पास है, उसमें एक व्यक्ति पैसे चुराता हुआ दिख रहा है.

वहीं दूसरी ओर बैंक ने अपना बचाव करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता का चालू खाता था और FIR घटना के एक महीने बाद दर्ज कराई गई. यह भी कहा गया कि बैंक अपने सभी ग्राहकों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकता.

इसके बाद NCDRC की ओर से कहा गया कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि शिकायतकर्ता ने 76000 रुपये गंवाए हैं. CCTV फुटेज में भी इस बात का सबूत है और इस मामले में FIR भी दर्ज हुई है. NCDRC ने पाया कि अब मामला यह है कि शिकायतकर्ता बैंक परिसर के अंदर गंवाए हुए अपने पैसों के लिए किसी मुआवजे का हकदार है या नहीं. नेशनल पैनल ने कहा कि उनके दृष्टिकोण में स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट फोरम दोनों ने यह गलत निष्कर्ष निकाला है कि मामले में तथ्य व कानून का जटिल प्रश्न सम्मिलित है और यह भी कि चोरी बैंक के बाहर हुई.

इस सवाल पर कि क्या बैंक अपने परिसरों में हुई किसी चोरी के लिए जिम्मेदार हैं, NCDRC ने कहा कि हमारा मानना है कि बैंक के ग्राहकों के प्रति कर्तव्यों में CCTV कवरेज की निगरानी/सर्विलांस शामिल है ताकि ऐसी किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. साथ ही बैंक परिसर के अंदर जमा होने वाले या ​निकाले जाने वाले पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बैंक की ​सर्विस का हिस्सा है.

NCDRC ने कहा के हमारा विचार है कि बैंक ने शिकायतकर्ता के पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कर्तव्यत में बैंक से चूक हुई. इसलिए NCDRC याचिका को अनुमति देते हुए बैंक को निर्देश देता है कि वह शिकायतकर्ता को 10000 रुपये लागत के साथ 50000 रुपये का हर्जाना देने का निर्देश देता है.

