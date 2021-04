West Bengal Elections 2021: चौथे चरण का मतदान खत्म, 5 बजे तक 75.93% वोटिंग

West Bengal Elections 2021 latest update: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शनिवार को जारी है. सुबह 7 बजे शुरू हुई वोटिंग में शाम 5:24 बजे तक 75.93 फीसदी मतदान हुआ है. इस बीच CISF कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों के हमले के हुई फायरिंग में चार लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने कहा कि लोगों ने शनिवार को कूच बिहार जिले में उनकी राइफल छिनने की कोशिश की. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना Sitalkuchi क्षेत्र में हुई, जहां वोटिंग चल रही थी.

शनिवार को जारी मतदान में कुल 1,15,81,022 वोटर जिसमें 58,82,514 पुरुष, 56,98,218 महिलाएं और तीसरे लिंग के 290 सदस्य शामिल हैं, वे 44 विधानसभा में 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. ये विधानसभाएं दक्षिण बंगाल के हावड़ा (पार्ट 2), दक्षिण 24 परगना (पार्ट 3), हुगली (पार्ट 2) और उत्तरी बंगाल के Alipurduar और कूच बिहार में हैं.

मुख्य उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा, जिनमें केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी, अरुप बिस्वास और पूर्व क्रिकेटर से नेता बने मनोज तिवारी शामिल हैं. मतदान हावड़ा की नौ विधानसभी सीटों, दक्षिण 24 परगना की 11, Alipurduar की पांच, कूचबिहार की नौ और हुगली की 10 सीटों के लिए चल रहा है.

हिंसा की घटनाओं के बावजूद, पश्चिम बंगाल में अब तक हुए तीन चरणों में 80 फीसदी या ज्यादा मतदान हुआ है. पहले चरण में, 30 विधानसभा क्षेत्रों में 84.3 फीसदी का मतदान हुआ. 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 80.43 फीसदी वोटिंग हुई. तीसरे चरण में, हिंसा की घटनाओं के दोबारा होने के साथ, राज्य में 5 अप्रैल को शाम 5 बजे तक 77.68 फीसदी मतदान हुआ.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलगुड़ी में कहा कि दीदी, यह लोगों को सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए उकसाना, वोटिंग की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाना आपकी रक्षा नहीं करेगा. यह हिंसा 10 सालों की खराब गवर्नेंस से नहीं बचा सकता है.

