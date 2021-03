West Bengal Elections 2021: अमित शाह ने जारी किया BJP का संकल्प पत्र, किसानों को सालाना 10 हजार रु देने का दावा

West Bengal Elections 2021: गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में पार्टी का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया. इसे संकल्प पत्र कहा गया है. अमित शाह ने कहा कि उन्होंने इसे संकल्प पत्र कहने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक घोषणापत्र नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए एक संकल्प पत्र है.

शाह ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि बंगाल में किसी घुसपैठियों को इजाजत नहीं दी जाएगी और बॉर्डर पर सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा. उन्होंने एलान किया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे जारी रखते हुए, 18 हजार रुपये, जो ममता दीदी ने किसानों को तीन सालों से नहीं दिए, वह 75 लाख किसानों के बैंक खातों में बिना किसी कटौती के साथ ट्रांसफऱ किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हर साल किसानों को भारत सरकार का जो 6000 रुपये आता है, उसमें राज्य सरकार का 4000 रुपये जोड़कर कुल 10,000 रुपये किसानों को हर साल दिए जाएंगे.

शाह ने कहा कि मछुआरों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये की सहायता देने का काम भाजपा सरकार करेगी. उन्होंने बताया कि पहले ही कैबिनेट में बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, इसके लिए वे काम करेंगे.

गृह मंत्री ने कहा कि महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. उन्होंने एलान किया कि उन्होंने महिलाओं को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को पहली कैबिनेट में लागू किया जाएगा और 70 साल से बंगाल में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी. हर शरणार्थी परिवार को 5 साल के लिए 10 हजार रुपये सालाना की राशि दी जाएगी.

शाह ने एलान किया कि कृषक सुरक्षा योजना के तहत हम हर भूमिहीन किसान को हर साल 4,000 रुपये की मदद दी जाएगी. उत्तर बंगाल, जंगलमहल और सुंदरवन क्षेत्र में 3 नए AIIMS बनाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि बंगाल को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए वे CMO के अंतर्गत एंटी करप्शन हेल्प लाइन की शुरुआत करेंगे, जिससे कोई भी नागरिक शिकायत सीधे मुख्यमंत्री को पहुंचा पाएगा.

