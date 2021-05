पश्चिम बंगाल चुनाव 2021: ममता, शुभेंदु, लॉकेट चटर्जी सहित इन VIP चेहरों पर नजर, किसे मिलेगी जीत तो किसे हार?

West Bengal Assembly Election Result 2021 in Hindi: देश के 5 राज्यों में हुए विधासभा चुनाव के शुरूआती रुझान अब आने लगे हैं. इनमें सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है. यहां टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. राज्य के कई वीआईपी इन नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बंगाल में ही नंदीग्राम वो सीट है जो इस वक्त देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है. यहां से टीएमसी से खुद ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंद्र अधिकारी दांव आजमा रहे हैं. शुरूआती रुझानों में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी अपनी प्रतिद्वंदी ममता बनर्जी से आगे निकल गए हैं. इसके अलावा बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी और स्वपन दास गुप्ता जैसे वीआईपी चेहरों पर भी नजर है.

पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव साख का सवाल जैसा है. बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी की सीधी चुनावी जंग कही जा सकती है. ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा है. उनके खिलाफ बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी हैं. शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में ही थे और ममता बनर्जी के काफी करीबी थे. फिलहाल यहां से कांटे की टक्कर है. कभी ममता तो कभी शुभेंदु को लीड मिलती दिख रही है.

नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हें. शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबियों में थे, लेकिन इस चुनाव में वह बीजेपी के साथ आ गए. उन्होंने चुनाव जीतने का दावा किया है और कहा है कि वो ममता को 50 हजार वोटों से हराएंगे. फिलहाल नंदीग्राम से वह ममता बनर्जी को कांअे की टक्कर दे रहे हैं और ताजा रुझानों में उन्हें ममता पर लीड मिल गई है.

बंगाल विधान सभा चुनाव में लॉकेट चटर्जी बड़ा नाम रहीं. उनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता सांसद रहने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए उतारा. लॉकेट चटर्जी हुगली लोकसभा सीट से सांसद हैं, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की रत्ना डे (नाग) को 73,362 वोटों से हराया था. इस बार जब बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर रही थी तो पार्टी ने लॉकेट चटर्जी को हुगली जिले के चुंचुरा विधानसभा सीट से मैदान में उतारा. इस सीट से टीएमसी के असित मजूमदार उन्हें चुनौती दे रहे हैं. जबकि वाम मोर्चे की ओर से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के डॉ प्रणब घोष कैंडिडेट हैं.

पश्चिम बंगाल की टॉलीगंज सीट पर भी सबकी नजर रहेगी, जहां से बीजेपी ने अपने चर्चित चेहरे बाबुल सुप्रियों को उम्मीदवार बनाया है. बाबुल सुप्रियो आसनसोल सीट से बीजेपी के सांसद हैं. सांसद रहने के बाद भी पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा है. बाबुल सुप्रियो को यहां से ममता सरकार में पीडब्ल्यू मंत्री रहे अरूप विश्वास टक्क्र दे रहे हैं. यहां से सीपीएम के देबदूत घोष हैं. टॉलीगंज को बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र कहा जाता है. यहां से अबतक बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं.

स्वपन दास गुप्ता को बीजेपी ने हुगली जिले के तारकेश्वर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. इससे पहले वह राज्यसभा सदस्य थे लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा. तारकेश्वर सीट से टीएमसी के रामेन्दु सिंह रॉय चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं सीपीएम के सुरजीत घोष इस सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं.

