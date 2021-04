West Bengal Assembly Election 2021 Live Updates: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंगाल में पांचवे चरण में 78% से अधिक मतदान, सातवें चरण में एक सीट पर मतदान स्थगित करने का फैसला

गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) नेता बिमल गुरुंग ने कहा, बंगाल में बीजेपी के पास लोगों का समर्थन नहीं है. जमीन पर उनका कोई खास प्रभाव नहीं है फिर वो सरकार कैसे बना सकते हैं. राजनीति हिंसा, बर्बरता और गोलीबारी से नहीं की जा सकती है, इसे सरल होना चाहिए. मैंने 15 साल तक भाजपा को समर्थन दिया लेकिन उन्होंने मेरे समुदाय के लिए क्या किया? पीएम मोदी ने आश्वासन दिया था और वादा किया था. इसके बाद 6.5-7 साल बीत चुके हैं लेकिन वे वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं.

They (BJP) don't have people's support in Bengal. They don't have much influence on ground zero. How can they form the government? Politics is not possible through violence, vandalism, shooting. Politics should be simple: GJM (Gorkhaland Janmukti Morcha) leaders Bimal Gurung pic.twitter.com/wOBGnPw7Sj