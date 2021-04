Assembly Elections 2021 Live: बंगाल समेत 5 राज्यों में मतदान शुरू, ‘मेट्रो मैन’ और रजनीकांत ने डाला वोट

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने कहा, आज पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का चुनाव है और टीएमसी की कोशिशें एक बार फिर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं. पिछली रात उलूबेरिया में टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से 4 वीवीपीएटी व ईवीएम पाए गए जिसके साथ छेड़छाड़ की गई. मशीनें ऐसी कार से लाई गई जो चुनावी ड्यूटी पर थीं. यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि आज मतदान है. चुनाव आयोग ने इन मशीनों का प्रयोग नहीं करने का फैसला किया है और संबंधित ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है. हालांकि यह और बड़ा मामला हो सकता है जितना सामने दिख रहा है, ऐसे में हमारी मांग की टीएमसी नेता के घर पाए गए वीवीपीएटी व ईवीएम की पूरी जांच हो.

Today is 3rd phase of polling in WB & yet another TMC attempt has been exposed. Last night in Uluberia, from the residence of TMC leader Gautam Ghosh, 4 VVPATs & EVMs were found & confiscated. Machines were brought by car which was on election duty: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/D4a0KCJWYs