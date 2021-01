तांडव विवाद: निर्माता, निर्देशक, अमेजन इंडिया के कंटेंट हेड के खिलाफ FIR दर्ज

Web Series Tandav controversy: वेब सीरीज ‘तांडव’ पर विवाद गहराया ही जा रहा है. इस वेब सीरीज में हिंदू देवाओं के गलत चित्रण और धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के आरोप में ​’तांडव’ के निर्देशक अली अब्बास, निर्माताा हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अमेजन इंडिया के कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है. इससे पहले रविवार को मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम ने अमे​जन के खिलाफ ​रिपार्ट दर्ज कराई और विरोध प्रर्दशन किया. कदम ने लोगें से अमेजन का बहिष्कार करने को कहा है. दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने भी ‘तांडव’ पर सख्त रुख अपनाया है. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से अमेजन प्राइम के अधिकारियों को बुलाया गया है और विवाद पर सफाई मांगी गई है.

हजरतगंज कोतवाली पुलिस स्टेशन में सीनियर सब इंस्पेक्टर अमर नाथ यादव की ओर से रविवार रात रात मुकममा दर्ज किया गया. फिल्म में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धुलिया, डिनो मारिया, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जशीन अयुब, गौहर खान और कृतिका कामरा का अभिनय है.

एफआईआर के अनुसार, वेब सीरीज को देखने के बाद यह पाया गया कि पहले एपिसोड के 17 मिनट में हिंदू देवाताओं और देवियों को अशोभनीय तरीके से दिखाया गया है और जिस तरह की भाषा है इस्तेमाल की गई वह धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली है. एफआईआर में आरोप है कि जिस तरह के संवाद हैं, उससे जातिगत गुस्सा भड़क सकता है.

आरोप है कि भारत के प्रधानमंत्री पद का भी महत्वहीन करके दर्शाया गया है. वेब सीरीज का इरादा खास समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और समाज में विद्वेष पैदा करता है. निर्देशक-निर्माता का यह कृत्य लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है. सूत्रों के अनुसार, वेब सीरीज के खिलाफ शिकायतों को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने रविवार को अमेजन प्राइम वीडियो से स्पष्टीकरण मांगा है.

इससे पहले रविवार को बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर अमेजन प्राइव वीडियो की वेब सीरीज तांडव पर प्रतिबंध लगाने की मांग की. कोटक नार्थ-ईस्ट मुंबई से सांसद हैं. वेब सीरीज के खिलाफ शिकायतों के बारे में अमेजन प्राइम वीडियो पीआर का का कहना है कि प्लेटफॉर्म इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं देगा.

सरकार ने हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी हॉट स्टार, इसके अलावा अन्य आनलाइन न्यूज एवं करंट अफेयर्स कंटेंट को भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया है. इसके तहत मंत्रालय के पास डिजिटल स्पेस की नीतियों और नियमों को रेग्युलेट करने का अधिकार है.

