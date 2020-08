Visakhapatnam crane collapse: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भीषण हादसा, क्रेन गिरने से 11 लोगों की मौत

Visakhapatnam crane collapse video: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में एक क्रेन ढहने से 11 लोगों की मौत हो गई है. ANI ने विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर विनय चन्द के हवाले से यह जानकारी दी है. घटना के बारे में बोलते हुए विजाग के जिला कलेक्टर ने कहा कि एक नई क्रेन को कमीशन किया जा रहा था. पूरे स्तर पर ऑपरेशन करने के लिए ट्रायल रन किया जा रहा था.

उन्होंने बताया कि उन्होंने मामले में हिंदुस्तान शिपयार्ड से और प्रशासन से एक हाई लेवल कमेटी दोनों से जांच का आदेश दिया है.

दुर्घटना हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के परिसर में हुई. ANI ने इसे सेकर एक वीडियो भी ट्वीट किया है. इसमें दिख रहा है कि एक विशाल क्रेन जिसमें ऊपर रेल जुड़ी है, वह ट्रायल रन के दौरान भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया.

#WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3

विनय चंद ने कहा कि पीड़ितों में से चार हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कर्मचारी थे और बाकी बचे लोग एक कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी से थे. ऐसा कहा जा रहा है कि यह हिंदुस्तान शिपयार्ड में इस तरह की पहली दुर्घटना है.

पुलिस कमीश्नर आरके मीणा ने पीटीआई को बताया कि दुर्घटना उस समय हुई, जब पीड़ित क्रेन को खड़ा करने में लगे थे.

इस हादसे के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाय एस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर और शहर के पुलिस कमीश्नर को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय से यह जानाकरी मिली.

