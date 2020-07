कानपुर एनकाउंटर केस: मोस्ट वांटेड विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी

कानपुर एनकाउंटर केस (Kanpur Encounter case) के मुख्य आरोपी विकास दुबे (Vikas Dubey) को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है. यूपी सरकार सूत्रों ने यह जानकारी दी है. विकास दुबे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में ​वांक्षित था. पुलिस ने विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम घोषित किया था. पिछले कुछ दिनों से यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के जवान उसकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा, दिल्ली समेत कई अन्य जगहों पर दबिश दे रहे थे. यूपी पुलिस विकास दुबे के पांच साथियों को एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है. उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार भी किया गया है. गुरुवार सुबह ही पुलिस ने विकास दुबे के दो करीबियों प्रभात मिश्रा और बउवा दुबे को मुठभेड़ में मार गिराया गया था.

उत्तर प्रदेश सरकार के सूत्रों का कहना है कि कानपुर मुठभेड़ के मुख्य आरोपी विकास दुबे को उज्जैन के एक पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया. उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि विकास दुबे उज्जैन महाकाल मंदिर जा रहा था, तभी उसे सुरक्षा कमी ने पहचान लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी. उसने सख्ती से पूछने पर अपनी पहचान जाहिर की. पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है उससे पूछताछ जारी है.

एएनआई के अनुसार, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की. मध्य प्रदेश पुलिस उसे उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपेगी. वहीं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है, ”कानपुर की नृशंस घटना के बाद से ही हमने पूरे मध्य प्रदेश और पुलिस को अलर्ट कर रखा था, जैसे ही संदेह हुआ उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया.”

यूपी पुलिस के अनुसार, विकास दुबे के दो और करीबियों प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे गुरुवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया. पुलिस के अनुसार, कानपुर पुलिस टीम फरीदाबाद में गिरफ्तार प्रभात मिश्रा को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कानपुर आ रही थी तभी बीच रास्ते में प्रभात ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी. पुलिस ने भी गोली चलाई तो प्रभात घायल हो गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दूसरी ओर, विकास का दूसरा साथी बउआ दुबे भी इटावा में मारा गया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.