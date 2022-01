M. Venkaiah Naidu Corona Positive: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव, एक हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे

M. Venkaiah Naidu Corona Positive: अनुमान लगाया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित होने की वजह से वे बुधवार को गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे.

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

M. Venkaiah Naidu Corona Positive: उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. यह दूसरी बार है जब नायडू वायरस से संक्रमित हुए हैं. उप राष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. इससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वे बुधवार को गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. The Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu, who is in Hyderabad, tested COVID positive today. He has decided to remain in self-isolation for a week. He has advised all those who came in contact with him to isolate themselves and get tested. — Vice President of India (@VPSecretariat) January 23, 2022 उप राष्ट्रपति सचिवालय ने अपने ट्वीट में कहा, “उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो हैदराबाद में हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. उन्होंने एक हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहने का फैसला किया है. उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को खुद को अलग करने और कोविड टेस्ट कराने की सलाह दी है.

