मशहूर बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख

मशहूर बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का आज निधन हो गया. वह 67 साल के थे. बुधवार को अस्वस्थ महसूस होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके भाई रणधीर कपूर ने बताया कि मुंबई के अस्पताल में ऋषि कपूर ने अंतिम सांस ली. ऋषि कपूर ने सिनेमा जगत में अभिनय के अलावा निर्माता और निर्देशक भी रहे. ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित थे. उनका परिवार बुधवार को एचएन रिलायंस अस्पताल लेकर आया था.

अमेरिका में करीब एक साल तक कैंसर का इलाज कराने के बाद ऋषि कपूर बीते सितंबर में भारत लौटे थे. फरवरी में उन्हें दो बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. ऋषि कपूर अपने पीछे पत्नी रितू सिंह, बेटे रणबीर कपूर और बेटी रिदीमा कपूर को छोड़ गए हैं. रणबीर कपूर भी अभिनेता हैं. जबकि रिदीमा कपूर एक ड्रेस डिजाइन हैं.

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए दो​ दिन में यह दूसरी दुखद खबर है. बुधवार को अभिनेता इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा था. ऋषि कपूर के दोस्त और रिश्तेदार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को ट्वीट कर ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी. उन्होंने लिखा, ‘वो गया. ऋषि कपूर गए. अभी उनका निधन हुआ. मैं टूट गया हूं.’

ऋषि कपूर भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रथम परिवार से थे. राज कपूर उनके पिता और पृथ्वीराज कपूर उनके दादा थे. ऋषि कपूर ने अपने परिवार विरासत को आगे बढ़ाते हुए फिल्म जगत में कदम रखा. ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म 1973 में आई बॉबी थी. हालांकि, उन्होंने अभिनय की शुरुआत ‘मेरा नाम जोकर’ से की, जिसमें उन्होंने बाल कलाकार का रोल निभाया था.

उन्होंने अपनी पिता राजकपूर की फिल्म ‘श्री420’ और ‘प्यार हुआ इकरार हुआ’ में भी बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया. तीन दशक तक वह पसंदीदा रोमांटिक हीरो रहे. ऋषि कपूर ने लैला मजनू, रफू चक्कर, कर्ज, चांदनी, हीना और सागर जैसी ​फिल्मों में अपनी अभिनय की अमिट छाप छोड़ी. एक्टिंग की अपनी दूसरी इनिंग में उन्होंने ‘दो दूनी चार’, ‘अग्निपथ’ और ‘कपूर एंड संस’ जैसी फिल्मों में बेजोड़ अभिनय किया.

ऋषि कपूर के निधन पर पीएम मोदी समेत फिल्म, खेल और राजनीति जगत के हस्तियों ने गहरा दुख जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ट्वीट कर कहा, ” बहुआयामी, प्रिय और जीवंत … ये ऋषि कपूर जी थे। वह प्रतिभा का पावरहाउस था. मैं हमेशा सोशल मीडिया पर हमारे बीच हुई बातें को याद करूंगा. वह फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे. उनके निधन का दुख है. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना. ओम शांति”

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख जताया. उन्होंने ट्वीट कर लिखा ऋषि कपूर के जाने पर शॉक्ड हूं. वह केवल एक अच्छे अभिनेता थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे. परिवार, दोस्त और फैन्स को संवेदनाएं.

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ऋषि कपूर की मृत्यु पर शोक जताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, भारतीय सिनेमा के लिए यह एक भयानक सप्ताह है, आज एक और बेहतरीन अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है. एक अद्भुत अभिनेता, हर पीढ़ी में जिनके कई प्रशंसक हैं, उन्हें बहुत याद किया जाएगा. इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख जताया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी ऋषि कपूर के निधन की खबर सुनकर दुख जताया है. उन्होंने लिखा, ”ऐसा लग रहा है जैसे हम सभी एक बुरे सपने में हैं. अभी, ऋषि कपूर जी के निधन की खबर सुनी. वह एक अच्छे अभिनेता, को-स्टार और परिवार के लिए एक अच्छे दोस्त थे. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं.”

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.