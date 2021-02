मुकेश अंबानी के घर के करीब मिली विस्फोटक पदार्थ वाली कार, मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच

उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के मुंबई में स्थित घर के पास गुरुवार को एक संदिग्ध वाहन विस्फोटक सामग्री gelatin के साथ मिला है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वाहन अंबानी के निवास स्थान एंटीलिया के करीब Carmichael रोड पर पाया गया है. उन्होंने बताया कि बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) की टीम मौके पर तुरंत पहुंच गई.

उन्होंने कहा कि यह असेंबल्ड विस्फोटक नहीं था. और आगे की जांच-पड़ताल जारी है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने न्यूजचैनलों को बताया कि वाहन जो स्कोरपियो वैन है, वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बहुमंजिला निवास स्थान पर कुछ दूरी पर पाया गया. उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रहा है.

A car carrying Gelatin has been found near Mukesh Ambani’s residence in Mumbai today. Mumbai Police Crime Branch is investigating the whole matter: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh pic.twitter.com/63SSuqT1be

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी चैतन्य एस ने कहा कि गुरुवार शाम को Carmichael रोड पर संदिग्ध वाहन मिला, जो गामदेवी पुलिस स्टेशन की सीमाओं के अंदर आता है. पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था. बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम और दूसरी पुलिस टीमें तुरंत जगह पर पहुंच गईं, वाहन की पड़ताल की और अंदर कुछ विस्फोटक सामग्री gelatin पाई गई. यह असेंबल्ड विस्फोटक डिवाइस नहीं है, आगे की जांच जारी है.

मुंबई पुलिस के ज्वॉइंट कमीशनर ऑफ पुलिस वी एन पाटिल ने कहा कि जिस कार में स्टीक पाई गई हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अंबानियों की सिक्योरिटी डिटेल में मौजूद वाहन के समान है. उन्होंने बताया कि वाहन से एक खत भी मिला है. मामले को आगे की पड़ताल के लिए क्राइं ब्रांच को दे दिया गया है.

