एक्सपायर हो गया DL, RC तो ना लें टेंशन, अब 30 जून तक वैलिड रहेंगे गाड़ी से जुड़े सभी डॉक्युमेंट

Vehicle Documents Validity Extension: कोरोना महामारी के चलते सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वेहिकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है. मंत्रालय ने इससे जुड़ी अधिसूचना को कुछ दिनों पहले जारी किया था और इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि सभी फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार के), लाइसेंस और वेहिकल रजिस्ट्रेशन को 30 जून 2021 तक वैलिड माना जाए. केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है. इसके तहत Motor Vehilce Rules, 1988 और Central Motor Vehile Rules,1989 में मेंशन किए डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को विस्तार मिलेगा. इससे पहले कोरोना वायरस के चलते पिछले साल 30 मार्च 2020 को वैलिडिटी बढ़ाए जाने का फैसला किया था और उसके बाद से यह पांचवी बार है, जब इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह एक्सटेंशन आखिरी बार होगा.

Taking into consideration the need to prevent the spread of COVID-19, MORTH has advised State and UT Govts that the Fitness, Permit (all types), License, Registration or any other concerned document(s) may be treated to be valid till 30 June 2021. pic.twitter.com/N0t9rYHN97

Bank Holidays: अप्रैल में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, अलग-अलग राज्यों में छुट्टियों की ये है लिस्ट

केंद्रीय मंत्रालय के नए फैसले के तहत सिर्फ उन्हें ही वैलिडिटी एक्सटेंशन मिलेगा जिनका वेहिकल डॉक्यूमेंट्स 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए हों. इससे पहले यानी चौथी बार एक्सटेंशन का फैसला दिसंबर 2020 में लिया गया था. दिसंबर 2020 में एक्सटेंशन के फैसले के तहत वेहिकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई थी. अब हालिया विस्तार के मुताबिक 30 जून या उससे पहले एक्सपायर होने वाले वेहिकल डॉक्यूमेंट्स 30 जून 2021 तक वैलिड रहेंगे.

केंद्रीय मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वेहिकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी में आगे कोई एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा और इसके बाद गाड़ी मालिकों को नियमों के मुताबिक अपने लैप्स्ड डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराना होगा. वैलिडिटी बढ़ाने का फैसला पहली बार इसलिए लिया गया था कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके. इसके अलावा यह फैसला इसलिए लिया गया था ताकि लंबी लाइनों व वेटिंग टाइम से बचा जा सके और रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसेज (RTO) पर अतिरिक्त बोझ से बचा जा सके. इसके अलावा सरकार ने कुछ आरटीओ सर्विसेज को ऑनलाइन भी उपलब्ध करा रही ताकि वेहिकल डॉक्यूमेंट्स को समय पर वैलिडेट किया जा सके.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.