COVID19 Vaccine India: कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी, PM मोदी ने बताया महमारी से जंग में टर्निंग प्वॉइंट

COVID19 Vaccine India Latest Updates: भारत के लिए कोविड19 वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है. DCGI ने देश में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड (Covishield) और भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) को इमरजेंसी हालात में सीमित दायरे में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) जिस वैक्सीन का उत्पादन करने वाली है, वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन है. वहीं कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर विकसित किया है. इसके अलावा कैडिला हेल्थकेयर की वैक्सीन को देश में तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है.

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्णायक टर्निंग प्वॉइंट बताया है, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग और मजबूत होगी. उन्होंने देशवासियों, वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को बधाई देते हुए कहा कि इससे अधिक स्वस्थ और कोविड फ्री भारत की मुहिम को बल मिलेगा.

दोनों वैक्सीन 110% सुरक्षित

कोविड वैक्सीन की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को लेकर DCGI वीजी सोमानी ने कहा कि हम ऐसी किसी भी चीज को कभी भी मंजूरी नहीं देंगे, जिसके सुरक्षित होने को लेकर थोड़ी सी भी चिंता हो. दोनों वैक्सीन 110 फीसदी सुरक्षित हैं. हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी जैसे कुछ साइड इफेक्ट हैं, जो कि आम हैं और हर वैक्सीन के साथ रहते हैं.

SII CEO अदार पूनावाला बोले ‘हैप्पी न्यू ईयर’

Happy new year, everyone! All the risks @SerumInstIndia took with stockpiling the vaccine, have finally paid off. COVISHIELD, India's first COVID-19 vaccine is approved, safe, effective and ready to roll-out in the coming weeks. pic.twitter.com/TcKh4bZIKK — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 3, 2021

WHO ने किया फैसले का स्वागत

भारत के इस कदम की विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी सराहना की है. WHO साउथ वेस्ट एशिया रीजन की रीजनल डायरेक्टर डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि दो कोविड19 वैक्सीन्स को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने के भारत के फैसले का WHO स्वागत करता है.