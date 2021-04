Covid-19 Vaccination: 18+ वालों का फिलहाल सिर्फ रजिस्ट्रेशन, राज्य सरकारें और निजी टीकाकरण केंद्र बताएंगे कब कहां लगेगा टीका

18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अप्वाइंटमेंट तब शुरू हो सकता है जब राज्य सरकारें और निजी वैक्सीनेशन केंद्र वैक्सीनेशन सेशंस शेड्यूल करेंगी.

18+ Covid Vaccination Registration: भारत में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत 18 वर्ष से अधिक के लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन लगाया जाना है. इसके लिए आज बुधवार 28 अप्रैल की शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया. इसके लिए Aarogya Setu या Cowin प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना है लेकिन आज रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अचानक इतना लोड बढ़ गया कि सर्वर काम ही नहीं कर रहा. आरोग्य सेतु पर लॉग इन भी करना संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि एरर मैसेज आ रहा है.

आरोग्य सेतु ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी मिली है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अप्वाइंटमेंट तब शुरू हो सकता है जब राज्य सरकारें और निजी वैक्सीनेशन केंद्र वैक्सीनेशन सेशंस शेड्यूल करेंगी.

Vaccination appointments for 18 plus will be possible once the State Governments and Private Vaccination Centers schedule Vaccination sessions. Registration is happening on https://t.co/S3pUooMbXX. — Aarogya Setu (@SetuAarogya) April 28, 2021

हालांकि, भारत सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि वे मीडिया रिपोर्ट्स जिसमें कहा गया है कि Co-WIN डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया है, वे गलत और निराधार हैं. वे आराम से काम कर रहा है. आज शाम 7 से रात 8 बजे तक 80 लाख से ज्यादा लोगों ने खुद को पोर्टल पर रजिस्टर किया है.

वैकेंसी दिखने पर ही एप्वाइंटमेंट लेने की सलाह

वैक्सीनेशन पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा ने कहा कि अधिकतर दिनों में एक दिन में 50 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करते थे लेकिन आज दोगुनी संख्या में रजिस्ट्रेशन का अनुमान है. आरएस शर्मा ने अनुमान लगाया है कि सिस्टम लोड संभाल लेगा. हालांकि रजिस्ट्रेशन शुरू होने के पहले ही घंटे में यह ठप्प हो गया. उन्होंने कहा कि कुछ राज्य और अस्पताल 1 मई या उसके बाद बोर्ड पर आएंगे तो ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग/वैकेंसी तभी उपलब्ध होगी जब राज्य और अस्पताल बोर्ड पर आएंगे. आरएस शर्मा ने कहा कि जब राज्य व अस्पताल बोर्ड पर आ जाएंगे तो इसका एलान किया जाएगा. शर्मा ने लोगों को सलाह दी है कि जब वैकेंसी दिखे तभी लॉग इन करें और एप्वाइंटमेंट लें.

On many days, we have had around 5 mn people registering in a day. We expect more than double that number today.We think our system will be able to take the load when registrations open today:RS Sharma, CEO,National Health Authority on vaccination for those above 18yrs from May 1 pic.twitter.com/HMLBYKmpFR — ANI (@ANI) April 28, 2021

ऐप पर वैक्सीन के टाइप और प्राइस की रहेगी जानकारी

आरएस शर्मा ने कहा कि 45 साल से अधिक की उम्र के लोगों को केंद्र सरकार पहले की तरह ही मुफ्त में वैक्सीन लगवाएगी. विभिन्न कंपनियों द्वारा वैक्सीन की किस कीमत पर उपलब्ध है, इसकी जानकारी ऐप पर उपलब्ध रहेगी. ऐप पर यह जानकारी रहेगी कि कौन सा हॉस्पिटल किस कंपनी का वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है और इसकी क्या कीमत है. प्राइवेट फैसिलिटीज के लिए वैक्सीन की टाइप और प्राइस ऐप पर दिखाई जाएगी.

महाराष्ट्र में 18-44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए अलग सेंटर

1 मई से 18-44 वर्ष की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की डोज दी जाएगी. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन के लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही नहीं हैं. टोपे ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसके लिए सभी वैक्सीन निर्माताओं से बात कर रहे हैं. राज्य में 18-44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर होगा. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 18-44 वर्ष की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया है.