उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री?

Uttarakhand CM Resigns: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat) ने मंगलवार 9 मार्च को पद से इस्तीफा दे दिया है. रावत ने देहरादून में प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है. इस दौरान रावत ने कहा, ”पार्टी ने मुझे चार साल तक राज्य की सेवा का स्वर्णिम मौका दिया. मैंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि मुझे यह अवसर लिेगा. पार्टी ने अब फैसला किया है कि बतौर मुख्यमंत्री अब राज्य की सेवा का अवसर किसी और व्यक्ति को दी जानी चाहिए.” रावत कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने में मात्र नौ दिन कम रह गए. 17 मार्च को रावत सरकार के 4 साल पूरे हो रहे थे.

रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ”मैंने अभी अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंप कर आया हूं. कल BJP मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है. सभी विधायक वहां मौजूद रहेंगे.” रावत ने कहा कि 7- 8 परिवार वाले एक छोटे से गांव में मैं पैदा मेरे पिता एक पूर्व सैनिक थे. बीजेपी में ही यह संभव था कि एक छोटे से गांव के अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया.

नेतृत्व परिवर्तन की वजह पूछने पर त्रिवेंद्र ने कहा, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसला होता है तो सामूहिक विचार के बाद ही होता है. इस सवाल के और अच्छे जवाब के लिए दिल्ली जाना होगा. त्रिवेंद्र ने यह भी जानकारी दी कि कल यानी 10 मार्च को पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सब विधायक मौजूद होंगे. इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, मंत्री मदन कौशिक, राज्यमंत्री धन सिंह रावत, विधायक हरबंश कपूर, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन समेत कई विधायक मौजूद रहे.

दरअसल, ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड बीजेपी में विधायकों और कुछ मंत्रियों में नाराजगी के चलते रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है. इन नेताओं की नाराजगी जाहिर करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व में इस मसले पर विचार विमर्श चल रहा था.

त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बीजेपी में उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कई नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है. इस रेस में सबसे आगे धन सिंह रावत या सतपाल महाराज के नाम बताए जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री के तौर पर विधायकों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है. राज्यसभा सांसद अनिल बलुनी के नाम को लेकर भी कयासबाजी चल रही है.

