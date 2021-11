पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का किया उद्घाटन, प्रियंका गांधी ने कहा- रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए BJP कर रही जनता के पैसे का इस्तेमाल

Purvanchal Expressway Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, मंगलवार को सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया. मोदी ने राज्य की राजधानी लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले छह लेन एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया. इसका निर्माण 22,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया गया है. राजमार्ग का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “यह राज्य के विकास का एक्सप्रेसवे है और एक नए उत्तर प्रदेश का रास्ता दिखाएगा.” यह लखनऊ के चांद सराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर (यूपी-बिहार सीमा से 18 किमी) में नेशनल हाईवे 31 पर स्थित हैदरिया गांव तक जाता है. वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gnadhi Vadra) ने प्रधानमंत्री की इस रैली को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए जनता का पैसा खर्च करने का आरोप लगाया. आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अब हर कोई भाजपा की ‘जुमलों’ की राजनीति को समझ गया है.

प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर कुछ अखबारों की कटिंग को शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों द्वारा जनता के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस ट्वीट में गांधी ने कहा, “लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों श्रमिक बहन-भाई पैदल चलकर उत्तरप्रदेश में अपने गांवों की तरफ लौट रहे थे, उस समय भाजपा सरकार ने श्रमिकों को बसें उपलब्ध नहीं कराई थीं. लेकिन, पीएम और गृहमंत्री की रैलियों में भीड़ लाने के लिए सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है.” गांधी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के हर गांव में भाजपा को लेकर गहरी नाराजगी है.

उन्होंने आगे कहा, “उप्र के गांव-गांव में भाजपा के प्रति गहरी नाराजगी है. भाजपा की ‘जुमलों की दुकान, फीके पकवान’ वाली राजनीति को बच्चा-बच्चा समझ चुका है. इसलिए करोड़ों लगाकर बस चेहरा बचाने की कवायद चल रही है.” कहा जा रहा है कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसों को लगा दिया गया है. विपक्ष का दावा है कि राज्य परिवहन की 2000 बसों का इस्तेमाल रैली में भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है.

