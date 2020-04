कोविड-19 के बीच योगी का बड़ा दांव! चीन से निकलकर UP आएं, तो अमेरिकी कंपनियों को मनमुताबिक सहूलियत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड 19 के बीच बड़ा दांव खेला है. योगी सरकार ने अमेरिका की बड़ी कंपनियों से कहा है कि अगर वे चीन से निकलकर अपनी फैक्ट्रियों और बेस को उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करती हैं तो उन्हें मनमुताबिक सहूलियत दी जाएंगी. इन कंपनियों में FedEx, UPS, Cisco, Adobe, Lockheed Martin, हनीवैल, बोस्टन साइंटिफिक आदि शामिल हैं. बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से हाल ही में कहा था कि कई विदेशी कंपनियां कोविड 19 के बाद से अब चीन से निकलकर भारत आना चाहती हैं. ऐसे में राज्यों को नए अवसरों के लिए तैयार रहना होगा. मोदी ने उन वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए लिए कहा था, जो चीन से निकला चाहती है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने अमेरिका के 100 निवेशकों और कंपनियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की.

राज्य सरकार में छोटे और मध्य उद्योग, निवेश और निर्यात मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि उन्हें इससे संबंधित कई सवाल मिले हैं कि राज्य सरकार कंपनियों को चीन से शिफ्ट करने पर क्या सुविधाएं देगी. उन्हें बताया गया है कि उनकी जरूरत के मुताबिक बने प्रावधान दिए जा सकते हैं.

उदाहरण के लिए FedEx और UPS को बताया गया कि अपने ऑपरेशंस को शुरू करने के लिए प्रस्तावित जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यह भी कहा कि मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी बोस्टन साइंटिफिक ने राज्य द्वारा दिए जा सकने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा, जिसके जवाब में उन्हें कहा गया कि राज्य उनकी जरूरत के मुताबिक बदलावों पर चर्चा करने को तैयार है. इसके अलावा मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि लखनऊ कंपनी के लिए बेहतरीन लोकेशन हो सकती है. इसी तरह डिफेंस फर्म जैसे Lockheed Martin को बताया गया कि वे उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कोरोना वायरस ने चीन के लिए स्थिति को और खराब बना दिया है, जहां पहले से वैश्विक कंपनियां अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर की वजह से अपने बेस को बाहर वे जाने के लिए विचार कर रहीं थीं. दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर की वजह से प्रोडक्ट्स की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा था जिससे कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर असर पड़ रहा था. हालांकि, भारत उस समय स्थिति का पूरा फायदा नहीं ले पाया, लेकिन अब केंद्र और राज्य मिलकर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.

