एक ही मास्क 2-3 हफ्ते पहनने से भी हो सकता है ब्लैक फंगस, एम्स के न्यूरोसर्जन ने किया सावधान

कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रोटोकॉल में मास्क लगाना भी है. कुछ लोग एक ही मास्क कई दिनों तक लगाए रहते हैं लेकिन अब यह सामने आया है कि 2-3 हफ्तों तक एक ही मास्क के प्रयोग से ब्लैक फंगस हो सकता है. कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस का भी खतरा सामने आने लगा और कई स्थानों पर इसके केसेज सामने आए हैं. इसे लेकर एम्स के न्यूरोसर्जरी प्रोफेसर डॉ पी शरत चंद्रा का कहना है कि फंगल इंफेक्शंस नया नहीं है लेकिन यह महामारी के मुताबिक कभी नहीं बढ़ा है. डॉ चंद्रा के मुताबिक अभी तक इसकी वजह सामने नहीं आ सकी है कि जैसे-जैसे महामारी बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसके मामले क्यों नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन यह मानने का कारण है कि इसके एक से अधिक कारण हों.

Fungal infections are not new. But It has never happened in epidemic proportions. We don’t know the exact reason why it is reaching to epidemic proportions. But we’ve reason to believe that there could be multiple reasons: Professor of Neurosurgery at AIIMS Dr P Sarat Chandra pic.twitter.com/tLHSKbgvBH

— ANI (@ANI) May 22, 2021