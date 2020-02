Air Force One: हवा में अमेरिकी राष्ट्रपति को रखता है पूरी तरह महफूज, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम

Trump India Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्प के स्वागत के लिए जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति 24 और 25 फरवरी को भारत में होंगे. वे वॉशिंगटन से सीधा अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स वन की भी काफी चर्चा है. इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित हवाईजहाज माना जाता है.

मौजूदा वक्त में ‘एयरफोर्स वन’ दो बोइंग 747-200B सीरीज एयरक्राफ्ट हैं. ये बड़े स्तर पर मॉडिफाइड होते हैं. इनके पीछे लिखा कोड 28000 और 29000 होता है. एयरफोर्स में इस एयरक्राफ्ट का डेजिग्नेशन VC-25A है. इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति की सुविधा के अनुरूप सभी चीजें मौजूद रहती हैं. साथ ही सु​रक्षा के लिए कई तरह के इक्विपमेंट भी रहते हैं.

एयरफोर्स वन में उड़ान के दौरान ही रिफ्यूलिंग की सुविधा है. प्लेन में मौजूद ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से सुरक्षित बनाता है. विमान एडवांस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से लैस है. इससे अमेरिका में किसी भी हमले की स्थिति में इसे मोबाइल कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. एयरफोर्स वन में क्लासिफाइड डिफेंस सिस्टम, हवा से हवा में बात करने के लिए मल्टी फ्रीक्वेंसी रेडियो, हवा से जमीन पर बात करने की सुविधा और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की सुविधा है.

एयरफोर्स वन की स्पीड 630 mph है. यह प्लेन इतना सुरक्षित है कि ​किसी भी हवाई हमले की स्थिति में भी बच सकता है. यह दुश्मन के रडार को जाम करने और मिसाइल से हमला करने में सक्षम है. एयरफोर्स वन में 85 टेलीफोन, 19 टीवी, टू-वे रेडियो कलेक्शन और कम्प्यूटर सेक्शन भी है.

एयरफोर्स वन में 4000 वर्ग फुट का फ्लोर स्पेस है. इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के लिए क्वार्टर, बड़ा ऑफिस, लैब, डाइनिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम है. इसके अलावा मेडिकल इमर्जेन्सी के लिए मेडिकल सुइट भी है, जो ऑपरेशन रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. ट्रम्प के प्लेन में डॉक्टर मौजूद रहते हैं.

डोनाल्ड ट्रम्प के साथ यात्रा कर रहे लोगों, उनके स्टाफ, एयरफोर्स क्रू के लिए भी एयरफोर्स वन प्लेन में वर्क और रेस्ट एरिया हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वरिष्ठ सलाहकार, खुफिया एजेंसी के अधिकारी, मीडिया और कुछ अन्य लोग सफर करते हैं. एयरफोर्स वन में दो फूड गैलरी हैं, जो एक साथ 100 लोगों के खाने का इंतजाम कर सकती हैं. एयरफोर्स वन के आगे कई कार्गो प्लेन रहते हैं. एयरफोर्स वन की देखरेख प्रेसिडेंशियल एयरलिफ्ट ग्रुप करता है. यह व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का हिस्सा है.

एयरफोर्स वन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जमीन पर परमाणु धमाका होने की स्थिति में भी यह सुरक्षित रहेगा. इसमें एक साथ केवल 70 यात्री और 26 क्रू मेंबर ही सफर कर सकते हैं. प्लेन में राष्ट्रपति और उनके परिवार के लिए अलग एंट्री डोर है, जो कि फ्रंट में है. मेहमानों और मीडिया को प्लेन का फ्रंट एंट्रेंस या फ्रंट सेक्शन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है.

वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हर वक्त सेना के लोग भी होते हैं. ये लोग आपातकालीन स्थिति के लिए अपने साथ ब्रीफकेस लेकर चलते हैं. इनमें ‘गोल्ड कोड’ होते हैं, जिनके जरिए आपात स्थिति में अमेरिका के परमाणु हथियारों को लॉन्च किया जा सके. इसका आदेश केवल अमेरिकी राष्ट्रपति ही दे सकता है.

Input: BBC, Deccan Herald

