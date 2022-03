UP Winning Candidate List: यूपी में किसे मिली जीत, कौन दूसरे नंबर पर; आपके विधानसभा क्षेत्र में जानिए कौन बना विधायक

UP Winning Candidate List: उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद फिर किसी सत्तारूढ़ पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योगी सरकार को बहुमत हासिल हो चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बहुमत से काफी पीछे रह गई. वहीं बसपा और कांग्रेस तो दहाई का […]

UP Winning Candidate List: उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद फिर किसी सत्तारूढ़ पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में योगी सरकार को बहुमत हासिल हो चुका है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बहुमत से काफी पीछे रह गई. वहीं बसपा और कांग्रेस तो दहाई का भी आंकड़ा नहीं छू सके. नीचे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची दी जा रही है. जीतने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची विधानसभा विजेता पार्टी उपविजेता पार्टी विनिंग मार्जिन आगरा कैंट डॉ जीएस धर्मेश बीजेपी कुंवर चंद सपा 48697 आगरा नार्थ पुरुषोत्तम खंडेलवाल बीजेपी शब्बीर अब्बास बसपा 112370 आगरा ग्रामीण बेबी रानी मौर्या बीजेपी किरण प्रभा केशरी बसपा 76608 आगरा दक्षिणी योगेंद्र उपाध्याय बीजेपी विनय अग्रवाल सपा 76608 अजगरा त्रिभुवन राम बीजेपी सुनील सोनकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 9160 अकबरपुर राम अचल राजभर सपा धर्मराज निषाद बीजेपी 12336 अकबरपुर रानिया प्रतिभा शुक्ला बीजेपी डॉ राम प्रकाश कुशवाहा सपा 13417 आलमपुर त्रिभुवन दत्त सपा त्रिवेणीराम बीजेपी 9383 अलीगंज सत्यपाल सिंह राठौड़ बीजेपी रामेश्वर सिंह यादव सपा 3810 अलीगढ़ मुक्ता राजा बीजेपी जफर आलम सपा 12786 इलाहाबाद उत्तर हर्षवर्धन बाजपाई बीजेपी संदीप यादव सपा 54883 इलाहाबाद दक्षिण नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ बीजेपी रईस चंद्र शुक्ल सपा 26182 इलाहाबाद पश्चिमी सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी रिचा सिंह सपा 29933 अमनपुर हरिओम बीजेपी सत्यभान सपा 43329 अमेठी महाराजी प्रजापति सपा डॉ संजय सिंह बीजेपी 18096 अमृतपुर सुशील कुमार शाक्य बीजेपी डॉ जितेंद्र सिंह यादव सपा 44686 अमरोहा महबूब अली सपा राम सिंह बीजेपी 71036 अनूपशहर संजय कुमार शर्मा बीजेपी रामेश्वर बसपा 77623 आंवला धर्मपाल सिंह बीजेपी पंडित राधा कृष्णन शर्मा पंडित राधा कृष्णन शर्मा 18424 आर्य नगर अमिताभ बाजपाई सपा सुरेश अवस्थी बीजेपी 7924 असमोली पिंकी सिंह सपा हरेंद्र कुमार बीजेपी 25206 अतरौली संदीप कुमार सिंह बीजेपी वीरेश यादव सपा 39324 अतरौलिया डॉ संग्राम सपा प्रशांत सिंह निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल 17247 औराई दीनानाथ भास्कर बीजेपी अंजनी सपा 1647 औरैया गुड़िया कठेरिया बीजेपी जितेंद्र कुमार दोहरे सपा 22447 अयाह शाह विकास गुप्ता बीजेपी विशंभर प्रसाद निषाद सपा 15767 अयोध्या वेदप्रकाश बीजेपी तेज नारायण सपा 19990 आजमगढ़ दुर्गा प्रसाद यादव सपा अखिलेश कुमार मिश्र बीजेपी 16036 बाबागंज विनोद कुमार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक गिरीश चंद्र सपा 15767 बबेरू विशंभर सिंह यादव सपा अजय कुमार बीजेपी 7393 बबीना राजीव कुमार ‘परिछा’ बीजेपी यशपाल सिंह यादव सपा 44529 बछरावां श्याम सुंदर सपा लक्ष्मी कांत अपना दल (सोनेलाल) 2812 बदायूं महेंद्र चंद्र गुप्त बीजेपी रईस अहमद सपा 11179 बदलापुर रमेश चंद्र मिश्र रमेश चंद्र मिश्र ओमप्रकाश दूबे ‘बाबा’ सपा 1326 बागपत योगेश धामा बीजेपी मोहम्मद अहमद हमीद राष्ट्रीय लोक दल 6733 बाह रानी पक्षलिका सिंह बीजेपी मधुसूदन शर्मा सपा 24235 बहेड़ी अताउर रहमान सपा छत्रपाल सिंह बीजेपी 3355 बहराइच अनुपमा जायसवाल बीजेपी यासर शाह सपा 4078 बैरिया जय प्रकाश आंचल सपा आनंद स्वरूप शुक्ल आनंद स्वरूप शुक्ल 12951 बक्शी का तालाब योगेश शुक्ल बीजेपी गोमती यादव सपा 27788 बालामऊ रामपाल वर्मा बीजेपी रामबली वर्मा सपा 26244 बलदेव पूरन प्रकाश बीजेपी बबीता देवी राष्ट्रीय लोक दल 25255 बलहा सरोज सोनकर बीजेपी अक्षबर नाथ कनौजिया सपा 16573 बलिया नगर दया शंकर सिंह बीजेपी नारद राय सपा 26239 बलरामपुर पलटू राम बीजेपी जगराम पासवान सपा 10971 बांदा प्रकाश द्विवेदी बीजेपी मंजूला सिंह सपा 15214 बांगरमऊ श्रीकान्‍त कटियार बीजेपी डॉ मुन्ना सपा 15793 बांसडीह केतकी सिंह बीजेपी राम गोविन्‍द सपा 21352 बांसगांव डा. विमलेश पासवान बीजेपी डा. संजय कुमार सपा 32309 बांसी जय प्रताप सिंह बीजेपी नवीन सपा 20340 बारा बाराबंकी बरौली बड़ौत बरेली बरेली कैंट बरहज बरहापुर बरखेड़ा जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानंद बीजेपी हेमराज वर्मा सपा 81472 बस्ती सदर बेहट उमर अली खान सपा नरेश सैनी बीजेपी 37880 बेल्थरा रोड भदोही भगवंतनगर भरथना भातपुर-रानी भिंगा भोगनीपुर भोजीपुरा भोजपुर भोनगांव बिधूना बिजनौर बीकापुर बिलारी बिलासपुर बिलग्राम मल्लनवन बिल्हौर बिल्सी बिंदकी बिशालपुर बिसौली बिश्वान बिठारी चैनपुर बिठूर अभिजीत सिंह बीजेपी मुनिंद्र शुक्ला सपा 138218 बुढ़ना बुलंदशहर कैंपियरगंज चैल चकिया चमरउआ चंदौसी चांदपुर चरखारी चरथावल चौरी चौरा छानबे छपरौली छारा छाता छिबरामऊ चिल्लूपार चित्रकूट चुनार कर्नलगंज ददरौल दादरी तेजपाल सिंह नागर बीजेपी राजकुमार भाटी सपा 138218 दरियाबाद दातागंज डेबाई चंद्रपाल सिंह बीजेपी हरीश कुमार सपा 68025 देवबंद बृजेश बीजेपी कार्तिकेय राणा सपा 7104 देवरिया शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू 24610 धामपुर धनौरा धनघटा धालौना धौरहरा विनोद शंकर बीजेपी विनोद शंकर सपा 24610 डिबियापुर दीदारगंज डोमरियागंज दुद्धी एटा इटावा एतमादपुर फरीदपुर फरुखाबाद फतेहाबाद फतेहपुर बाबूलाल बीजेपी बृजेश कुमार राष्ट्रीय लोक दल 8601 फतेहपुर सीकरी फजीलनगर फिरोजाबाद गेनसारी गंगोह कीरत सिंह बीजेपी इंदर सैन सपा 23449 गरौठा गढ़मुक्तेश्वर हरेंद्र सिंह बीजेपी रविंदर चौधरी सपा 6699 गौरा गौरीगंज घाटमपुर गाजियाबाद गाजीपुर घोरावल घोसी गोला गोकर्णनाथ गोंडा प्रतीक भूषण सिंह बीजेपी सूरज सिंह सपा 6699 गोपालपुर गोपामऊ गोरखपुर ग्रामीण बिपिन सिंह बीजेपी विजय बहादुर यादव सपा 24070 गोरखपुर शहरी गोसाईगंज गोवर्धन गोविंदनगर गुन्नौर ग्यानपुर हैदरगढ़ दिनेश रावत बीजेपी राम मगन सपा 25691 हमीरपुर हंडिया हापुड़ हरचंदपुर हरदोई नितिन अग्रवाल बीजेपी अनिल वर्मा सपा 42411 हरगांव हरैया हस्तिनापुर हस्तिनापुर हाटा हाथरस हुसैनगंज इगलस इसौली इटवा जगदीशपुर जहानाबाद जखनियां जलालाबाद जलालपुर जलेसर जलेसर जसरना जसवंतनगर शिवपाल सिंह यादव सपा विवेक शाक्य बीजेपी 90979 जौनपुर जेवर धीरेंद्र सिंह बीजेपी अवतार सिंह भदाना राष्ट्रीय लोक दल 6090 झांसी नगर कादीपुर कैमगंज कैराना कैसरगंज कालपी कल्याणपुर कन्नौज असीम अरुण बीजेपी अनिल कुमार दोहरे सपा 6090 कानपुर कैंट कांठ कपिलवस्तु कप्तानगंज करछना करहल कासगंज देवेंद्र सिंह बीजेपी मन पाल सिंह सपा 46265 कास्ता सौरभ सिंह बीजेपी सुनील कुमार लाला सपा 13817 कटेहरी कटरा कटरा बाजार केराकत खड्डा खग खैर खजनी खलीलाबाद खतौली विक्रम सिंह बीजेपी राजपाल सिंह सैनी राष्ट्रीय लोक दल 36497 खेरागढ़ भगवान सिंह कुशवाहा बीजेपी रामनाथ सिंह सिकरवार कांग्रेस 36497 खुर्जा किदवई नगर किश्नी किठोरे कोइल अनिल पराशर बीजेपी शाज इशाक सपा 5028 कोरांव कुंडा कुंडरकी कुर्सी कुशीनगर लहरपुर अनिल कुमार वर्मा सपा सुनील वर्मा बीजेपी 13155 लखीमपुर लालगंज ललितपुर लंभुआ लोनी लखनऊ कैंट ब्रजेश पाठक बीजेपी सुरेंद्र सिंह गांधी ‘राजू’ गांधी सपा 39512 लखनऊ सेंट्रल रविदास मेहरोत्रा सपा रजनीश कुमार गुप्त बीजेपी 10935 लखनऊ पूर्व लखनऊ उत्तरी लखनऊ पश्चिमी मछलीशहर माधोगढ़ मूल चंद्र सिंह बीजेपी शीतल कुशवाहा बसपा 34974 मधुबन महादेवा महाराजगंज महाराजपुर महसी महमूदाबाद महोबा महोली मैनपुरी मझवां मल्हनी लकी यादव सपा धनंजय सिंह जद(यू) 17527 मलीहाबाद मानिकपुर मंझनपुर मनकापुर मांट मरहरा मरिहन मड़ियाहूं मटेरा मारिया सपा अरुण वीर सिंह बीजेपी 10428 मथुरा मऊ मौरानीपुर मीरापुर मीरगंज मेरठ रफीक अंसारी सपा कमल दत्त शर्मा बीजेपी 26065 मेरठ कैंट मेरठ दक्षिणी मेंहनगर मेहनौन विनय कुमार बीजेपी नंदिता शुक्ला सपा 23218 मेहरोनी मनोहर लाल बीजेपी किरण रमेश खटिक बसपा 110451 मेजा मेंहडवाल मिलाक मिल्कीपुर मिर्जापुर मिसरिख मोदी नगर डॉ मंजू सिवाच बीजेपी सुदेश शर्मा राष्ट्रीय लोक दल 34619 मोहम्मदाबाद मोहम्मदी मोहन मोहनलालगंज मोरादाबाद नगर मोरादाबाद ग्रामीण मुबारकपुर मुगलसराय मुहम्मदाबाद गोहना मुगरा बादशाहपुर मुरादनगर मुजफ्फर नगर नगीना नजीबाबाद तस्लीम अहमद सपा राजा भारतेंद्र सिंह बीजेपी 23770 नाकुर मुकेश चौधरी बीजेपी डॉ धरम सिंह सैनी सपा 315 नानपुरा राम निवास वर्मा अपना दल (सोनेलाल) माधुरी वर्मा सपा 12184 नरैनी ओम्मानी वर्मा बीजेपी किरण वर्मा सपा 6719 नौगवां सादात नौटंवा नवाबगंज नेहतौर ओमकुमार बीजेपी मुंशीराम राष्ट्रीय लोक दल 258 निघसान शशांक वर्मा बीजेपी आरएस कुशवाहा सपा 41009 निजामाबाद नोएडा पंकज सिंह बीजेपी सुनील चौधरी सपा 181513 नूरपुर राम अवतार सिंह सपा चंद्रप्रकाश सिंह बीजेपी 6065 ओबरा औराई पडरौना पालिया हरविंदर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी बीजेपी प्रतिंदर सिंह कक्कू सपा 38129 पनियरा पथरदेवा सूर्य प्रताप शाही बीजेपी सूर्य प्रताप शाही सपा 28681 पटियाली पट्टी राम सिंह सपा राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती बीजेपी 22051 पायजपुर सुभाष त्रिपाठी बीजेपी मुकेश श्रीवास्तव बीजेपी 12056 फाफामऊ फरेंदा फेफना फूलपुर-पवई फूलपुर पीलीभीत संजय सिंह गंगवार बीजेपी शैलेंद्र सिंह गंगवार सपा 25063 पिंडरा पिपराइच महेंद्र पाल सिंह बीजेपी अमरेंद्र निषाद सपा 25063 पोवायां प्रतापगढ़ राजेंद्र कुमार बीजेपी कृष्ण पटेल अपना दल (कमेरावादी) 25063 प्रतापपुर पूरनपुर बाबूराम बीजेपी आरती सपा 26576 पुर्काजी अनिल कुमार राष्ट्रीय लोक दल प्रमोद उटवाल बीजेपी 6532 पुरवा रायबरेली रामनगर रामकोला रामपुर रामपुर कारखाना रामपुर खास आराधना मिश्रा, मोना कांग्रेस नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार बीजेपी 14741 रामपुर मनिहरन देवेंद्र कुमार नीम बीजेपी रविंद्र कुमार बसपा 20593 रानीगंज रसड़ा रसूलाबाद राठ मनीषा बीजेपी चंद्रावती वर्मा सपा 61979 रॉबर्ट्सगंज रोहनिया रूदौली रूधौली रूद्रपुर सादाबाद सदर साफीपुर सकरी सहजनवां सहारनपुर सहारनपुर नगर सहसवां साहिबाबाद सैदपुर सैयदराजा सकलडीहा सलेमपुर सालोन संभल संडी संडीला सरधना सरेनी सरोजिनी नगर सवायजपुर सेवापुरी सेवता शाहाबाद शाहगंज शाहजहांपुर शामली शेखूपुर शिकारपुर शिकोहाबाद शिवपुर शोहरतगढ़ श्रावस्ती सिधौली सिकंदरपुर सिकंदरा सिकंदरा राव सिकंदराबाद सिराथू सिरसागंज सर्वेश सिंह सपा हरिओम यादव हरिओम यादव 8805 शीशमऊ हाजी इरफान सोलंकी सपा हाजी इरफान सोलंकी हाजी इरफान सोलंकी 12266 सिसवा सीतापुर राकेश राठौड़ बीजेपी राधे श्याम जायसवाल सपा 1253 सिवलखास गुलाम मोहम्मद राष्ट्रीय लोक दल मनिंदर पाल बीजेपी 9182 सोरावं श्री नगर सुआर मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान सपा हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां अपना दल (सोनेलाल) 61103 सुल्तानपुर विनोद सिंह बीजेपी अनूप सांडा सपा 1009 स्याना देवेंद्र सिंह लोधी बीजेपी दिलनवाज खान दिलनवाज खान 89657 टमकुही राज टांडा राम पूर्ति वर्मा सपा कपिल देव बीजेपी 32097 तरबगंज प्रेम नारायण पांडेय बीजेपी राम भजन चौबे सपा 53690 ठाकुरद्वारा नवाब जैन सपा अजय प्रताप सिंह सपा 19684 थाना भवन तिहाड़ सलोना कुशवाहा बीजेपी रोशनलाल वर्मा सपा 13277 तिलोई मयंकेश्वर शरण सिंह बीजेपी मोहम्मद नईम सपा 27829 टिंडवारी रामकेश निषाद बीजेपी ब्रजेश कुमार प्रजापति सपा 28425 तिरवा कैलाश राजपूत कैलाश राजपूत अनिल कुमार पाल सपा 4608 तुलसीपुर टुंडला ऊंचाहार मनोज कुमार पांडेय सपा अमरपाल मौर्य बीजेपी 6621 उन्नाव पंकज गुप्ता बीजेपी अभिनव कुमार सपा 31128 उतरौला राम प्रताप वर्मा बीजेपी हसीब खान सपा 21769 वाराणसी कैंट सौरभ श्रीवास्तव बीजेपी पूजा यादव सपा 86844 वाराणसी नॉर्थ रविंद्र जायसवाल बीजेपी अशफाक सपा 40776 वाराणसी दक्षिणी डॉ नीलकंठ तिवारी बीजेपी कमलेश्वर उर्फ किशन दीक्षित सपा 10722 विश्वनाथ गंज जीत लाल अपना दल (सोनेलाल) सौरभ सिंह सपा 48052 जफराबाद जगदीश नारायण सुहेल भारतीय समाज पार्टी डॉ हरेंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी 6292 जहूराबाद जैदपुर गौरव कुमार सपा अंबरीष रावत बीजेपी 2982 जमानिया (यह कॉपी लगातार अपडेट हो रही है.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.