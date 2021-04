UP Panchayat Election 2021: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला दौर, जानिए कल कहां-कहां है मतदान

UP Panchayat Election 2021: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तहत कल यानी गुरुवार को पहले दौर का मतदान होना है. पहले चरण में कल कुल 18 क्षेत्रों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे. मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है. जिन जगहों पर कल वोट डाले जाने हैं, वहां चुनाव प्रचार कल ही खत्म हो चुका है.

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव चार चरणों में हो रहे हैं. कल के बाद दूसरे दौर का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि तीसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है. चौथे और आखिरी दौर का मतदान 29 अप्रैल को होगा. वोटों की गिनती 2 मई को होगी.

जिन इलाकों में गुरुवार को पहले चरण में मतदान होना है, उनकी पूरी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं.

सहारनपुर

गाजियाबाद

रामपुर

बरेली

हाथरस

आगरा

कानपुर सिटी

झांसी

महोबा

प्रयागराज

रायबरेली

हरदोई

अयोध्या

श्रावस्ती

संत कबीर नगर

गोरखपुर

जौनपुर

भदोही

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच पंचायत चुनाव कराना चुनाव आयोग और प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर ऐसे तमाम उपाय करने पर जोर दे रहा है, जिससे इंफेक्शन को फैलने से रोका जा सके. बड़ी संख्या में नामांकन किया जाना भी आयोग के लिए बड़ी चुनौती है. रिटर्निंग ऑफिसर्स को 20 जिलों के 2.21 लाख पदों के लिए करीब 3.40 लाख नामांकन प्राप्त हुए हैं. अनुमान है कि सभी चार चरणों के चुनाव को मिला दें तो 8.69 लाख पदों के लिए कुल मिलाकर करब 17 लाख उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं.

इस बार पंचायत चुनाव में कई दिलचस्प उम्मीदवार भी मैदान में हैं. इनमें जौनपुर के वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहीं पूर्व मिस इंडिया कंटेस्टेंट और मॉडल दीक्षा सिंह भी शामिल हैं. हत्या के आरोपी धनंजय सिंह की पत्नी और बीजेपी की सदस्य श्रीकला सिंह भी जौनपुर के ही वार्ड नंबर 45 से उम्मीदवार हैं. मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव मैनपुरी से जिला पंचायत चुनाव लड़ रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि उन्हें यहां बीजेपी का समर्थन हासिल है. बीजेपी ने उन्नाव के वार्ड नंबर 22 से बलात्कार के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब उनका नाम वापस ले लिया है.

राजनीतिक तौर पर भी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव को एक साल से भी कम वक्त बचा है. ऐसे में पंचायत चुनाव के नतीजों को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की जनता के मूड का संकेत देने वाला माना जा रहा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.