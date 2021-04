UP Panchayat Election 2021: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दूसरा दौर, जानिए आज कहां-कहां हुआ मतदान

UP Panchayat Election 2021: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का दूसरा दौर आज संपन्न हो गया. प्रदेश के 20 जिलों में पंचायतों के 2.23 लाख से ज्यादा पदों के लिए 3.48 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई. इन सभी जिलों में कुल मिलाकर 3.23 करोड़ मतदाताओं को आज वोट डालने थे, लेकिन आज उनमें से कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का फैसला किया, इसका अंतिम आंकड़ा अब तक जारी नहीं हुआ है.

दोपहर 3 बजे तक सभी इलाकों को मिलाकर औसतन 55 फीसदी मतदान होने की खबर थी. चित्रकूट में 43.37 फीसदी, मुरादाबाद में 56.93 फीसदी, मुजफ्फरपुर में 55 फीसदी, बिजनौर में 55.43 फीसदी, गौतम बुद्ध नगर में 60.14 फीसदी, गोंडा में 41.25 फीसदी और अमरोहा में दोपहर 3 बजे 37.21 फीसदी मतदान होने की खबर है.

प्रदेश में पहले दौर का पंचायत चुनाव 15 अप्रैल को हुआ था, जिसमें करीब 71 फीसदी मतदान हुआ था. 2015 में हुए यूपी के पिछले पंचायत चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत कुल मिलाकर 72.11 फीसदी रहा था.

जिन 20 जिलों में आज पंचायत चुनाव हुए उनके नाम हैं –

लखनऊ

वाराणसी

अमरोहा

आज़मगढ़

इटावा

एटा

कन्नौज

गोंडा

गौतम बुद्ध नगर

चित्रकूट

प्रतापगढ़

बदायूं

बागपत

बिजनौर

मुजफ्फरनगर

मैनपुरी

महाराजगंज

लखीमपुर खीरा

ललितपुर

और सुलतानपुर.

इन सभी जिलों में कुल मिलाकर जिला पंचायत सदस्यों के 787 पदों के लिए 11,483 उम्मीदवार मैदान में उतरे. इनके अलावा क्षेत्र पंचायत की 19,653 सीटों के लिए 85,232 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. ग्राम पंचायतों के 14,897 पदों के लिए 1,21,906 उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे. पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने 2.31 लाख चुनाव अधिकारी तैनात किए थे.

कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच कराए जा रहे इन चुनावों के दौरान राज्य चुनाव आयोग ने कई पाबंदियां भी लगा रखी हैं. मिसाल के तौर पर किसी भी उम्मीदवार के जन-संपर्क अभियान के दौरान पांच से ज्यादा लोगों को एक साथ घूमने की इजाजत नहीं दी गई है. आयोग के अधिकारियों का कहना है कि सभी हिदायतों का सही ढंग से पालन कराने के लिए हर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अगुवाई में तीन अफसरों की टीमें बनाई गई हैं. साथ ही जिला स्तर पर चीफ मेडिकल ऑफिसर को कोविड-19 इंफेक्शन से बचाव के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया है. मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और पोलिंग बूथ पर आपसे में निर्धारित दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी गई है. अधिकारियों के मुताबिक वोटों की गिनती के दौरान भी सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है. जरूरत के मुताबिक पीपीई किट का इंतजाम भी किया गया है.

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव चार चरणों में हो रहे हैं. 15 अप्रैल को पहले दौर का मतदान हो चुका है. आज यानी 19 अप्रैल को दूसरे दौर का मतदान संपन्न हो गया. अब तीसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है. चौथे और आखिरी दौर का मतदान 29 अप्रैल को होगा. वोटों की गिनती 2 मई को होगी.

उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव को अब एक साल से भी कम वक्त रह गया है. ऐसे में माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के नतीजों में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की जनता के मूड की झलक देखने को मिल सकती है.

