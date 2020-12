UP Holidays List 2021: अगले साल सिर्फ एक छुट्टी लेकर छह दिन कर सकते हैं आराम, देखिए छुट्टियों की पूरी सूची

UP Holidays List 2021: उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले साल की छुट्टियों की सूची जारी कर दी है. अगले साल सबसे अधिक छुट्टियां शुक्रवार को पड़ रही हैं जिससे जिनके पांच वर्किंग डेज हैं, उन्हें लगातार तीन दिन छुट्टी का फायदा मिल सकता है. शुक्रवार को छह छुट्टियां पड़ रही हैं. इसके अलावा सोमवार को 2 छुट्टियां पड़ रही हैं तो रविवार के साथ मिलाकर दो छुट्टियां हो जाएंगी और जिनका पांच वर्किंग डे होने के चलते शनिवार को ऑफ रहता है तो उन्हें लगातार तीन दिन काम से आराम मिल जाएगा. पांच वर्किंग डेज वालों के लिए आठ बार साप्ताहिक छुट्टी तीन-तीन दिन के ऑफ हो जाएंगे. आइए देखते हैं कि अगले साल किस दिन सबसे अधिक छुट्टियां हैं और कौन-कौन सी छुट्टियां हैं.

तारीख त्यौहार या दिवस

26 जनवरी – गणतंत्र दिवस

26 फरवरी- मो. हजरत अली जन्मदिवस

11 मार्च – महाशिवरात्रि

28 मार्च – होलिका दहन

29 मार्च – होली

2 अप्रैल – गुड फ्राइडे

14 अप्रैल – डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती

21 अप्रैल रामनवमी

25 अप्रैल – महावीर जयंती

14 मई – ईद उल फितर

26 मई – बुद्ध पूर्णिमा

21 जुलाई – ईदुज्जुहा

15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस

19 अगस्त – मोहर्रम

22 अगस्त – रक्षाबंधन

30 अगस्त – जन्माष्टमी

2 अक्टूबर – गांधी जयंती

14 अक्टूबर – महानवमी

15 अक्टूबर – दशहरा

19 अक्टूबर – बारावफात

4 नवंबर – दीपावली

5 नवंबर – गोवर्धन पूजा

6 नवंबर – भैयादूज-चित्रगुप्त

19 नवंबर – गुरु नानक जयंती

25 दिसंबर – क्रिसमस डे

(मो. हजरत अली जन्मदविस, ईद उल फितर, ईदुज्जुहा, मोहर्रम और बारावफात को स्थानीय चंद्र दर्शन के अनुसार मनाया जाएगा.)

2021 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो छुट्टियां जारी की हैं, उसमें से चार छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं. सबसे अधिक छुट्टी शुक्रवार को पड़ रही है. शुक्रवार को 6 छुट्टियां पड़ रही हैं. इसके बाद रविवार, गुरुवार और बुधवार को 4 छुट्टियां पड़ रही हैं. शनिवार को 3 छुट्टियां और सोमवार व मंगलवार को दो-दो छुट्टियां पड़ रही हैं.

अगले साल 14 अक्टूबर को रामनवमी है जो शुक्रवार को पड़ रहा है. 19 अक्टूबर यानी मंगलवार को बारावफात की छुट्टी पड़ रही है. इस 14 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक छह दिनों में सिर्फ एक दिन सोमवार यानी 18 अक्टूबर को कोई छुट्टी नहीं है. 15 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टी और शनिवार व रविवार को फिक्स्ड छुट्टी (पांच वर्किंग डे वाले कर्मियों के लिए) रहती है. ऐसे में सिर्फ सोमवार को अगर छुट्टी लेकर लगातार छह दिन तक आराम किया जा सकता है.

