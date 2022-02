UP Couple Suicide: यूपी में बदहाली से निराश दुकानदार और उसकी पत्नी ने खाया जहर, Facebook Live पर पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार

UP Trader Suicide Attempt: बागपत के राजीव तोमर की हालत नाजुक, पत्नी की मौत, जहर खाने से पहले Facebook Live में कहा, पीएम मोदी छोटे दुकानदारों और किसानों के हितैषी नहीं.

Representational Image

Uttar Pradesh Trader Suicide Attempt: उत्तर प्रदेश के बागपत में खुदकुशी का एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है. बागपत में जूतों की दुकान चलाने वाले राजीव तोमर और उनकी पत्नी पूनम ने आर्थिक बदहाली से तंग आकर ज़हर खा लिया, जिसमें पूनम की मौत हो गई, जबकि चालीस साल के राजीव अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं. बागपत के एसपी नीरज कुमार जादौन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि राजीव की हालत नाजुक बनी हुई है. जहर खाने वाला दुकानदार राजीव तोमर बागपत के सुभाष नगर इलाके का रहने वाला है. उसने मंगलवार को फेसबुक लाइव के दौरान ही अपनी बदहाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसूरवार ठहराते हुए ज़हर खा लिया. तोमर की पत्नी पूनम अपने पति को खुदकुशी की कोशिश करने से रोक नहीं पाई, जिसके बाद उसने भी ज़हर खा लिया. पुलिस के मुताबिक ज़हर खाने के बाद पति-पत्नी दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पूनम ने दम तोड़ दिया. फेसबुक लाइव के दौरान ही खा लिया जहर राजीव तोमर ने ज़हर खाने से पहले फेसबुक लाइव पर अपने कथित वीडियो में आर्थिक बदहाली के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताते हुए कहा, “मेरी मौत के लिए मोदीजी जिम्मेदार होंगे. अगर मोदी जी में ज़रा भी शर्म है, तो वो हालात को बदलेंगे. मैं नहीं कहता कि उनकी हर बात गलत है, लेकिन वे छोटे दुकानदारों और किसानों के हितैषी नहीं हैं.” दुकानदार राजीव तोमर की पत्नी पूनम ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने कहा, “सरकार तो सुनती नहीं, तुम ही सुन लो.” इसके बाद फेसबुक लाइव के कथित वीडियो में पूनम अपने पति के मुंह से ज़हर निकालने की कोशिश करती नजर आती है, लेकिन वह जब ऐसा नहीं कर पाई तो उसने खुद भी ज़हर खा लिया. लॉकडाउन में बर्बाद हो गया था कारोबार दुकानदार के परिजनों के मुताबिक राजीव जूतों की दुकान चलाता था, लेकिन 2020 के लॉकडाउन में उसका बिजनेस पूरी तरह चौपट हो गया. परिवार वालों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान राजीव की दुकान लंबे समय तक बंद रही और इस दरम्यान उसमें रखे तमाम जूते पूरी तरह खराब हो गए. इन हालात में वो कारोबार के लिए लिये गए कर्जे भी चुका नहीं सका. प्रियंका गांधी ने दुख जाहिर किया खुदकुशी के इस वाकये पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दुख जाहिर किया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, “बागपत में एक व्यापारी एवं उनकी पत्नी की आत्महत्या के प्रयास और उनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में जान कर बेहद दुःख हुआ. परिजनों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि श्री राजीव जी को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले.” प्रियंका ने इस घटना का जिक्र बुधवार को लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया. उन्होंने कहा कि बागपत की घटना बेहद दुखद है. नोटबंदी, GST और लॉकडाउन ने छोटे और मंझोले स्तर पर कारोबार करने वालों को भारी नुकसान पहुंचाया है. ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार उनकी मदद के लिए आगे नहीं आई.

