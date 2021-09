UP Cabinet Expansion: यूपी में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, जितिन प्रसाद समेत 7 नए मंत्री बनाए गए

UP Cabinet Expansion: उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है. नए कैबिनेट विस्तार के तहत हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद समेत सात नए मंत्री बनाए गए हैं. कहा जा रहा है कि इस विस्तार में जाति और क्षेत्रीयता को संतुलित करने का प्रयास किया गया है. नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण चेहरा है, वहीं तीन ओबीसी, एक एसटी और दो दलित चेहरे को शामिल किया गया है. जानकारों के अनुसार उत्तरप्रदेश में ब्राम्हणों के बीच भाजपा को लेकर नाराजगी की अटकलें लगाई जाती रही हैं. जितिन प्रसाद उत्तरप्रदेश में ब्राम्हण नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, इसी के चलते उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है.

उत्तरप्रदेश सरकार के नए मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किए गए नए चेहरों में जितिन प्रसाद, छत्रपाल सिंह, पलटू राम, संगीता बलवंत, संजीव कुमार, दिनेश खटीक और धर्मवीर सिंह शामिल हैं. प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि छह अन्य ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली. इस नए फेरबदल के साथ, यूपी सरकार में अब मुख्यमंत्री सहित 24 कैबिनेट मंत्री और 27 राज्य मंत्री हो गए हैं. स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की संख्या नौ है. संविधान के अनुसार उत्तरप्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री (कुल विधानसभा सीट का 15 प्रतिशत) हो सकते हैं. सात नए चेहरों को शामिल किए जाने के बाद अब मंत्रियों की कुल संख्या भी 60 हो गई है.

निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद को भी विस्तारित मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद थी. 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाली है. हाल ही में निषाद ने भाजपा की ओर से चुनाव में उन्हें उपमुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करने की मांग की थी, जिसकी वजह से वे चर्चा में थे. उन्होंने दावा किया था कि 18 प्रतिशत मतदाता निषाद (मछुआरे) समुदाय के हैं जो 160 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं.

